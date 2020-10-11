UBP'de zafer havası

Ulusal Birlik Partisi'nde heyecanlı bekleyiş sürerken, YSK'nın açıkladığı oranlara göre Ersin Tatar'ın önde olması zafer havasını da tetikledi.

SAAT 19:50:

UBP'de hareketliik başladı... YSK'nın açıkladığı oranlara göre Ersin Tatar'ın önde olması partide zafer havasının oluşmasını sağladı.



SAAT: 18.30

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar az önce Sarayönü'ndeki merkeze geldi. Tatar ile birlikte merkezde kalabalık da oluşmaya başladı.

Aynı dakikalarda seçim bürosundaki gençlerden "Tatar Saray'a" sloganları atıldığı duyuldu

Seçim sonuçlarını takip etmek için sine vizyon kuruldu. Partililer yavaş yavaş gelmeye başladı.

SAAT: 18.18

Ulusal Birlik Partisi'nde heyecanlı bekleyiş var. Sarayönü'ndeki merkezde oluşturulan ekip seçim sonuçlarını takip ediyor. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar henüz partiye gelmedi. Parti Genel Sekreteri Ersan Saner, gençlerden oluşturulan seçim ekibiyle birlikte sonuçları takip ediyor