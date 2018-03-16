UBP'de son 'yerel yönetim' kararı

Ulusal Birlik Partisi Ulusal Birlik Partisi MYK’sı yerel seçimlerde göstereceği adayları belirlemek üzere toplandı.

28 belediye başkan adayından 10 tanesinin netleştiği toplantıda, 7 mevcut belediye başkanın tekrar aday gösterilmesi, 2 belediye başkan adayı ile ilgili üyeye gidilmesi karara bağlanırken 2 belediyede başkan adaylığı konusunda bir karara varılamadı

İşte netleşen 10 belediye

UBP MYK tavsiye kararı ile Haziran 2018’de UBP’den belediye başkan adayı olacak yeni isimler belirlendi. MYK kararına göre Esentepe’de Muhammed Aygun, İnönü’de Turgut Çevirgen, Akdoğan’da Erdinç Akgür, Dipkarpaz’da Mehmet Demirci, Alayköy’de Arif Ulaş, Gönyeli’de Mustafa Akyön, Dikmen’de Mehmet Özsezer, Tatlısu’da Ali Çil, Serdarlı’da Halil Kasım ve Mehmetçik’de Cenk Şeren UBP’nin yerel yönetim seçimlerinde yarışacak adayları olarak belirlendi

4 belediyede henüz aday belirlenemedi

Lefke ve Değirmenlik belediye başkanlığı için aday belirlenemeyen toplantıda, 24 Mart tarihinde söz konusu 2 belediye ile ilgili üye seçimine gidilecek. Öte yandan UBP Lefkoşa ve Akıncılar belediye başkanlığı için de henüz aday belirleyebilmiş değil.

Mevcut belediye başkanları ve UBP destekli bağımsızlar ile devam

Haziran 2017 yerel seçimlerinde UBP şu anda elinde bulundurduğu ve UBP tarafından desteklen Güzelyurt, Lapta, Beyarmudu, Paşaköy, Vadili, İskele ve Büyükkonuk’ta aynı adaylar ile yola devam edecek