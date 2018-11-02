UBP'de PM oyları sayılacak

UBP 21. Kurultayı Divan Başkanlığı, geçen hafta yapılan parti meclisi seçiminde kullanılan oyların sayımının yarın yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, oy sayımının yarın sabah saat 09.00’da başlayıp kesintisiz devam edeceği bildirildi.

Yazılı açıklamada, oy sayım ve dökümünün ilçelerin büyüklük sırasına göre yapılacağı ve sıralamanın Lefkoşa, Mağusa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke şeklinde olacağı belirtildi.