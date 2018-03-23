Ayşe GÜLER

Ulusal Birlik Partisi’nde hem yerel seçim, hem de yeni genel başkanın seçileceği kurultaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Haziran ayında belediye başkanları, Ekim-Kasım ayında ise kurultayını yapmaya hazırlanan partide, şu ana kadar Genel Başkan Hüseyin Özgürgün dışında kimse ‘resmi’ olarak adaylığını açıklamadı.

3 yıl önceki kurultayda aday olmalarına rağmen, başkanlık yarışını kaybeden UBP’li milletvekilleri Dr Faiz Sucuoğlu, Nazım Çavuşoğlu ve Ersin Tatar YENİDÜZEN’e ‘adaylık’ durumlarını değerlendirdi.

Başkanlık için ismi uzun süredir dillendirilen ancak bu konuda resmi açıklama yapmayan UBP’li milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu, şu anda yerel seçimlere konsantre olduklarını açıkladı, seçim sonrası herkesin kendi cephesini ortaya koyarak, gerekli değerlendirmeleri yapacağını ifade etti.

Sucuoğlu, yerel seçimde ‘ittifak’ arayışının olmayacağını, bağımsız bazı isimlerin destekleneceğini söyleyen Sucuoğlu, bunun dışında UBP’nin her bölgede adayını çıkartacağını da aktardı.

UBP’li milletvekili Nazım Çavuşoğlu ise Ekim ayındaki seçimde yer almayacağını ifade etti, Ersin Tatar ise parti başkanlığına adaylık ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

3 İSİMDEN ‘ADAYLIK’ DEĞERLENDİRMESİ… 3 yıl önceki kurultayda aday olmalarına rağmen, başkanlık yarışını kaybeden UBP’li milletvekilleri Dr Faiz Sucuoğlu, Nazım Çavuşoğlu ve Ersin Tatar YENİDÜZEN’e ‘adaylık’ durumlarını değerlendirdi.

UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu:

Yerel seçim sonrası herkes kendi cephesini ortaya koyar

Başkanlık için ismi uzun süredir dillendirilen ancak bu konuda resmi açıklama yapmayan UBP’li milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu, şu anda yerel seçimlere konsantre olduklarını açıkladı.

Sucuoğlu, seçim sonrasında UBP’nin başarılı bir sonuç elde edeceğini, bunun ardından da herkesin kendi cephesini ortaya koyarak, gerekli değerlendirmeleri yapacağını ifade etti.

SUCUOĞLU’NDAN YEŞİL IŞIK… Başkanlık için ismi uzun süredir dillendirilen ancak bu konuda resmi açıklama yapmayan UBP’li milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu, şu anda yerel seçimlere konsantre olduklarını açıkladı, seçim sonrası herkesin kendi cephesini ortaya koyarak, gerekli değerlendirmeleri yapacağını ifade etti.

“Bu konular, parti tabanı ile görüşerek, onların hassasiyetini dikkate alarak, değerlendirilir” diyen Sucuoğlu, “Hiç kimseye danışmadan ‘ben adayım’ demek doğru yaklaşım değildir” şeklinde konuştu.

21 milletvekilinin parti başkanlığına aday olma hakkının olduğunu söyleyen Sucuoğlu, partililerle görüşmelerin sürdüğünü, bölgelere seçim sonrasında ‘teşekkür’ ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.

Öte yandan yerel seçimde ‘ittifak’ arayışının olmayacağını, bağımsız bazı isimlerin destekleneceğini söyleyen Sucuoğlu, bunun dışında UBP’nin her bölgede adayını çıkartacağını aktardı.

ÇAVUŞOĞLU ‘ADAY DEĞİLİM’ DEDİ, TATAR YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI… Öte yandan 3 yıl önceki kurultayda aday olan, UBP’li milletvekili Nazım Çavuşoğlu ise Ekim ayındaki seçimde yer almayacağını ifade etti, Ersin Tatar ise parti başkanlığına adaylık ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Çavuşoğlu ‘aday değilim’ dedi, Tatar yorum yapmaktan kaçındı…

Öte yandan UBP’li milletvekili Nazım Çavuşoğlu ise 2 sene önceki kurultayda aday olmasına rağmen, Ekim ayındaki seçimde yer almayacağını ifade etti.

UBP’li milletvekili Ersin Tatar, parti başkanlığına adaylık ile ilgili yorum yapmaktan kaçındı.