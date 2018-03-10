Ayşe GÜLER

Ulusal Birlik Partisi’nde Ekim ayında yapılması planlanan kurultaya ilişkin yarış kızıştı.

Partide bir yanda yerel seçimlere yönelik hazırlıklar sürerken, diğer taraftan da kurultaya ilişkin nabız yoklanıyor.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün yeniden aday olacağını açıklamasına karşın Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu da resmi olarak ifade etmese başkan adaylığına yeşil ışık yaktı.

Başkan adaylığı için Son UBP kurultayında başkanlık için Hüseyin Özgürgün ile yarışan ve seçimi kaybeden UBP Milletvekili Ersin Tatar ile Sunat Atun’un da ismi geçiyor.

YENİDÜZEN, UBP’deki başkanlık yarışında ismi geçen milletvekilleriyle görüştü.

UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu, şu an için netleşen bir kurultay tarihi olmadığını, bu nedenle de ‘adayım’ demek için erken olduğunu söylese de “Herkes gibi biz de adaylığı düşünüyoruz” diyerek de tamamen kapıları kapatmadı.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise kısa bir açıklama yaptı, “Herkes adayım yazıyor ama münhal olmadan, başvuru yapmayacağım. Herkes gibi ben de adaylık düşünüyorum” dedi.

Öte yandan Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin değerlendirmeyi yerel seçim sonrasında bıraktığını söyleyen UBP Milletvekili Ersin Tatar da “Önce yoklama yapacağım. Ardından değerlendireceğim” dedi.

Bunun yanı sıra başkan adaylığı için ismi geçen UBP Milletvekili Sunat Atun’a ise ulaşılamadı.

UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu:

Herkes gibi, biz de düşünüyoruz

UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu, şu an için netleşen bir kurultay tarihi olmadığını, bu nedenle de ‘adayım’ demek için erken olduğunu söyledi, “Herkes gibi biz de adaylığı düşünüyoruz” diyerek de tamamen kapıları kapatmadı.

Sucuoğlu, UBP’li 21 milletvekilinin en az 9’unun 7 Ocak seçim sonuçlarının ardından bölgelere teşekkür ziyareti yaptığını dile getirdi.

Partinin belediye seçimlerine yoğunlaştığını, başkan adayları ile meclis üyelerinin konuşulduğunu ifade eden Sucuoğlu, adaylıkla ilgili zamanı geldiğinde değerlendirme yaparak, bir karar üreteceğini yineledi.

“Herkes gibi biz de adaylığı düşünüyoruz. Herkesin düşünme de değerlendirme de hakkı var” diyen Sucuoğlu, en uygunu ne olacaksa bu doğrultuda hareket edeceğini söyledi.

Sucuoğlu, kurultayların partiler için önemli olduğunu, bu sürecin ardından partideki ‘idarecilerin’ seçildiğini belirterek, “UBP büyük bir partidir. Belki de kurultayda önümüzdeki dönemin başbakanı seçilecek. Önemli sorumluluklar var” dedi.

Kurultayın Ekim ayında gerçekleşmesi halinde çalışmaların 2 ay önceden, Ağustos ayından başlaması gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, ilk önce örgütlerin ardından ilçe yönetim ve başkanlarının seçileceğini son olarak da parti başkanı ve parti meclis üyelerinin belirleneceğini aktardı.

UBP Milletvekili Ersin Tatar:

Önce yoklama, sonra değerlendirme

Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin değerlendirmeyi yerel seçim sonrasında bıraktığını söyleyen UBP Milletvekili Ersin Tatar, “Önce yoklama yapacağım. Ardından değerlendireceğim” dedi.

Tatar, partide şu anda yerel seçimlere yönelik yoğun çalışma olduğunu ifade etti.

15 yıldır aktif siyasetin içerisinde olduğunu dile getiren Tatar, “Herkesin kendine göre görüşü var. Bunları alt alta toplayarak, sonuç çıkarmak kolay değil” dedi.

Tatar, “Kimlerin aday olacağı belli olduktan sonra bu hesap, kitap yapılır.” şeklinde de konuşarak, adaylık için parti içerisinde dengeleri gözetmek, bazı yerlere danışmak gerektiğini sözlerine ekledi.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy:

Münhal olmadan, başvuru yapmayacağım

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise kısa bir açıklama yaptı, “Herkes adayım yazıyor ama münhal olmadan, başvuru yapmayacağım” dedi.

Taçoy, herkes gibi kendisinin de başkan adaylığını düşündüğünü aktardı.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün:

İster 7, ister 17 aday olsun. Yarışır kazanırım

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise Kıbrıs Postası Yazarı Gökhan Altıner ile yaptığı röportajda

“İster 7 aday olsun ister 17 aday olsun. Yarışır kazanırım” ifadelerini kullanmıştı.

İsteyen herkesin aday olabileceğine işaret eden Özgürgün, kurultay sonrası partinin bütünlüğünü ve disiplinini bozanların gözünün yaşına bakmayacağını vurgulamıştı.