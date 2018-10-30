UBP’de 'değişim' çok yakın

KURULTAY KULİSİ / KİM KİME DAHA YAKIN? / ÖZGÜRGÜN ÇEKİLİR Mİ?

UBP'de nam- diğer kurultay sürecinde artık yeni bir evreye girildi.

Tahmin edildiği üzere sandıktan ikinci tur çıktı.

Seçime parti başkanı ve eski başbakan olarak giren Hüseyin Özgürgün ikinci olarak yarışı tamamladı.

Ve Ersin Tatar iyi bir farkla UBP üyelerinden büyük destek alarak birinci geldi.

Faiz Sucuoğlu üçüncü… Sunat Atun da 4’üncü geldi.

İkinci turda Tatar-Özgürgün yarışacak (mı?)

“Mı” diye soruyorum çünkü siyasi kulisler “Hüseyin Özgürgün’ün yarıştan çekilme ihtimalini” konuşuyor.

Elbette bu konuda elde resmi ya da net bir bilgi yok ancak UBP’deki genel kanı Hüseyin Özgürgün’e “çekil” diyor!

Zira sadece Ersin Tatar, ilk turda mevcut genel başkan Hüseyin Özgürgün'e yaklaşık 587 oy fark attı!

Oylama sonucuna göre;

Ersin Tatar 2592, (%37)

Hüseyin Özgürgün 2005, (% 29)

Faiz Sucuoğlu 1340, (%19)

Sunat Atun ise 1016 oy aldı. (%15)

Peki şimdi ne olacak? UBP kulislerinin dillendirdiği gibi Hüseyin Özgürgün yarıştan çekilecek mi?

UBP’deki derin ilişkiler ağına biraz daha yakından bakarak tahmin etmeye ve durumu anlamaya çalışalım.

ÖZGÜRGÜN ÇEKİLİR Mİ?

"İkinci tura kalmama" ya da "çekilme" durumu genel siyasi literatürde o an, kurultayın ilk turunda ortaya konan bir davranıştır.

Çünkü manzara, rakamlar artık çok nettir…

Zaman geçtikçe elbette bu olasılık azalır, çünkü pazarlıklar başlar, diğer cephelerle iletişim kanalları açılır. Bu nedenle Özgürgün için aslında en uygunu kurultayın ilk turunda Tatar'ın elini havaya kaldırarak yeni başkan ilan etmesi idi, yapmadı, pazarlık payını- kapısını açık tutuyor.

İşi kolay mı? Değil ama çabalayacak… Kaybetme uğruna… Peki ama nasıl? Atun ve Sucuoğlu tarafından oy alarak?

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Özgürgün ikinci turda yarışmayı seçerse Sucuoğlu ve Atun cephesinden oy alması gerekecek, hiç kuşkusuz.

Peki bu kolay bir siyasi hamle mi? Hiç de kolay değil, hatta çok çok zor! Hele hele de Atun ve Sucuoğlu’nun Tatar’a açık desteği varken!

Çünkü ilişkileri ve pazarlıkları bir kenara bırakalım, mevcut başkan yerine o başkana muhalif bir adaya oy veren bir kitle (Atun-Sucuoğlu taraftarları) neden ikinci turda gidip o beğenmedikleri başkana o versin? Doğal olarak bu normal değil…

Peki ‘doğallık’ dışında bu oy akışını etkileyen nedenler nedir?

UBP’deki ilişkiler ağı ve söylenen sözler!

Hem ilişkilere hem de rakamlara bakalım…

RAKAMLAR NE DİYOR?

Çok açık bir sonuç var ki; oy kullananın % 72'si Özgürgün’e vermedi.

Genel üye sayısının, yani 12.000 üyenin 2005'inin oyunu aldı. Yani 6’da 1! Yani % 16'sı!..

Mevcut delegenin % 16'sının oyu ile hiçbir partide başkanlık yapılmaz, bu çok açık.

Bugün yapsa, yarın bir sorun çıkar mutlaka bir sorun çıkar böylesi bir başkanlıktan…

O nedenle bir kilit durumu var.

İLİŞKİLER AĞI / KİM KİME DAHA YAKIN? KİM KİMDEN UZAK?

İlişkiler ağında şimdi gözler Sucuoğlu ve Atun tarafında olacak.

Faiz Sucuoğlu cephesi ne yapacak mesela? Ne yapabilir? Yazılı olarak hem Atun hem de Sucuoğlu Tatar’a açık destek belirtti.

Diyelim ki oylarını serbest bıraksaydı, o oylar doğal olarak Ersin Tatar’a gidecekti!

Eğer oylarını kontrol altına almak ve yönlendirmek isterse (ki dün akşamki açıklamalardan sonra bu resmileşti) oylarını nasıl ve kime yönlendirecekti? Şüphesiz Tatar’a! Ve öyle de oldu… Bu noktada Sucuoğlu'nun durumu Ersin Tatar açısından ‘biraz şüpheli’ olsa da blok oyunda az fire mümkün…

Bu noktada Sunat Atun, Ersin Tatar’a daha yakın duruyor.

Tabii olayın bir de siyasi tarafı var. Aylardır kapı kapı gezip Özgürgün hakkında dosyaları gösterdiği söylenen Sucuoğlu şimdi nasıl Özgürgün’e yönelebilirdi ki? Seçmenine ne diyecekti? Bu dönüş çok ama çok zordu. Velhasıl olmadı da… Açıkça Tatar’a destek çıktı.

Pek tabii şimdi pazarlıklar dönecek. Bu pazarlıklarda olası hükümet senaryoları, ya da olası bir seçimin ardından meydana gelebilecek yeni bir hükümet oluşumundaki bakanlık pazarlıkları konuşulacak. Ve bir siyasetçi doğal olarak alabileceğinin garanti altında olmasını ister. Pazarlıklar yapılırken bu noktaya da bakılacak, yani “ben bu adaya yönlenirsem kazanır mı bana sözünü tutacak şartları var mı” diye bakacaklar. Bu konumda yine Tatar avantajlıydı… Zira genel seçimde ortak bulamayıp muhalefete düşen lider Özgürgün’ün ta kendisiydi…

ÖZGÜRGÜN ÇOK YALNIZ, EROĞLU KARŞITI BLOĞU KIRILDI

Hüseyin Özgürgün'ün ilginç bir konumu var UBP'de… Geleneksel olarak son 10 yılda ortaya çıkan Eroğlu karşıtlığının bir sembolü haline gelen Özgürgün şimdilerde bu yolda yalnız.

Zira tavanda bir Eroğlu karşıtı cepheden söz etmek artık mümkün değil…

Eroğlu'na karşı olan hatta ona karşı Cumhurbaşkanlığı'nda bile aday çıkan Tahsin Ertuğruloğlu Ersin Tatar'ı destekliyor, Özgürgün'ün yanında değil…

Yine Eroğlu karşıtı İrsen Küçük, o da Ersin Tatar'ın yanında… Yani blok bir Eroğlu karşıtı cephe artık yok. Karşıtlık, artık üyeler bazında kişisel bir durum, toplu hareket söz konusu değil.

Parti tabanı aslında çok net bir şekilde "değişim" diyor. Dün UBP’li kiminle konuştuysam hemen hemen herkeste böyle bir hava var. Ancak 'tavan' pazarlık nokrasında şekillenecek. Olayın bir de Özgürgün çevresi var tabii… Kaybetme korkusu elbette bu grupta da ciddi kırılmalara sebep olacak.

SUNAT ATUN FAKTÖRÜ…

Sunat Atun aslında Sucuoğlu'ndan daha rahat. UBP kulisleri Özgürgün ve Tatar cephelerinin ikisinde de Atun'un "olası Maliye Bakanı" olarak hanede isminin yazıldığını söylüyor.

Ancak Atun'u Özgürgün'den uzaklaştıran ve Tatar'a yaklaştıran başka faktörler var. Uzun yıllardır Özgürgün tarafında yer alarak Eroğlu Cephesi'ne karşı duran Atun, şimdi bu noktada Özgürgün'e destek olmayacak. Zira hem Eroğlu Cephesi ile ilişkilerini düzeltmek adına hem de Özgürgün Cephesi'nin küçülmesi nedeniyle bu kavgada zoru değil, kolayı seçecek ve Eroğlu'nun da desteklediği Tatar’a yönelecek…

"Özgürgün gitsin-başkan olmasın" diyen büyük grubun iki adayı vardı bu seçimde. Biri Tatar, diğeri Sucuoğlu… Ha Atun'a yakın olan "Atun değilse Özgürgün olsun" diyen bir grup Mağusalı olabilir, vardır da… Sunat Atun'un Özgürgün’e bu yakın duran bu küçük çevresi etkili olabilir mi? Emin değilim.

Zaman zaman Özgürgün-Atun yakınlaşmalarının “aynı jenerasyondan gelmeleri ile" yorumlanması bu defa yeterli olmayacak belli ki, zira bu yaklaşma biraz zor.

Tabii unutulmaması gereken bir ayrıntı var; Ersan Saner’in Özgürgün’ün yanında durması Sunat Atun için ciddi bir sorun. Çünkü Mağusa bölgesinin doğal karşıtlarıdır Atun ve Saner… Yani Saner'in Özgürgün’e desteği, Atun'u Özgürgün'den uzaklaştıran bir başka sebep…

Neyse, toparlayacak olursak ilk tur sonucu UBP için taşları yerinden oynatmışa benziyor.

Dün akşamdan itibaren Tatar çevresinde kümeleşen güç belli ki artık kontrol edilemez noktaya ulaştı.

Bu noktadan sonra Özgürgün'ün seçim kazanması çok ama çok zor. Kazanırsa mucize olur.

Rakamlar ortada… İlişkiler ağı ortada… Söylenenler, ortaya konan siyaset ortada…

“Değişim” diyen % 72 ortada…

Büyük kitleler "ne zaman çekilecek" diye konuşuyor.

Bu saatten sonra kazansa bile bu partide başkanlık- liderlik yapması zor, çok çok zor.

Siyaset yapması ise imkansız. Ya çekilecek, ya da yenilecek! Zafer-başarı? Mucize olur ancak bu başarı sadece kurultay salonunda kalır, fiiliyatta artık onu hiçbir şey kurtaramaz.