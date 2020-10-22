UBP'de bir aday daha: Oğuz da açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 31 Ekim'de yapılacak olan kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu basın bildirisiyle açıkladı:

Oğuz'un açıklaması şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin saygıdeğer halkı ve değerli UBP’liler;

Geleceğe emin adımlarla yürüdüğümüz güzel ve bir o kadarda kritik günler bizi beklemektedir. KKTC siyasetinin amiral gemisi Ulusal Birlik Partisi bir Cumhurbaşkanlığı seçiminden daha zaferle çıkmış ve partimizde yeni bir bayrak değişimi vakti gelmiştir.

UBP’nin şanlı bayrağını daha iyi yerlere taşımak, her UBP’linin olduğu gibi şahsım için de büyük bir onurdur. Partime olan sevgimi ve vatanıma olan hizmet aşkımı siz değerli üyelerimizin de desteğiyle UBP Genel Başkanlığı ile taçlandırmak istiyorum.

Değerli UBP’liler,

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı dönemimde ülkemizde birçok projeyi hayata geçirdik. Yıllardır dokunulmayan sorunların çözümü ve ülkemize kazandırılması yönünde aktif çalıştık. Birçok alanda ilkleri yaptık. Bugüne kadar ki süreçte sadece yapacağımız sözleri verdik ve yaptık. Tek hedefimiz halkımıza güven vermekti.

Kıbrıs Türk halkının ve UBP’nin kavgaya değil uzlaşıya, kutuplaşmaya değil birlik içinde olmaya ihtiyacı vardır. Bu birliktelikte en büyük gücümüz hür ve başı dik yaşama arzumuz ile Türkiye Cumhuriyetiyle ayrılmaz bütünlüğümüzdür.

Bakanlık dönemimde olduğu gibi Genel Başkanlığımda da tek amacım sadece ve sadece azimle ve büyük bir inançla çalışmak olacaktır.

Bu duygularla 31 Ekim’de yapılacak olan kurultayımızda UBP Genel Başkanlığına aday olduğumu açıklar, diğer aday arkadaşlarıma da bu kutsal yarışta başarılar dilerim.

Çalışan, üreten, dünyaya kendini ispat edecek tertemiz bir Genel Başkan için siz değerli UBP’lilerin şahsıma vereceğiniz destekten şüphem yoktur.

Saygılarımla,"

UBP G.Mağusa Milletvekili

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı

Dursun OĞUZ"