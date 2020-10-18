UBP'de bekleyiş başladı

2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Ulusal Birlik Partisi'nde sessiz bekleyiş başladı.

UBP'nin Sarayönü Merkezi'nde takip edilen seçim sonuçlarında heyecan dorukta.

UBP'liler sandıkların kapanmadan saatler önce merkeze geldi. Sandıklar kapanmadan basın içeriye alınmadı.

UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar da saat 17:00'de merkeze geldi. Başkan Tatar, başkanlık odasında sonuçları takip edecek. Merkezde yine gençlerden oluşan seçim bürosu oluşturularak, sonuçlar oradan takip edilecek.

Geçen hafta basının UBP'nin seçim bürosundan ve sinevizyonun kurulduğu salondan görüntü alınmasına izin verilirken, bu hafta verilmedi.

Basın mensuplarının terasta beklemesi istendi. Bu arada YSK sonuçları henüz açıklamadan, sandıklarda görevli parti yetkileri, seçim bürosuna bilgi vermeye başladı. Sonuçların takip edildiği seçim bürosundan zaman zaman alkış sesleri gelmeye başladı.