UBP’de başkan adayları 3 oldu

UBP’de Hüseyin Özgürgün ve Faiz Sucuoğlu’ndan sonra Sunat Atun da genel başkan adaylığını açıkladı. Sunat Atun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UBP Genel Başkan adayı olduğunu duyurdu. Açıklama şöyle:

“Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, partimiz Ulusal Birlik Partisi’nin yakın bir zamanda olağan kurultayı yapılacaktır. Ülkeme ve Partime yıllardır çeşitli kademelerde hizmet eden bir siyasetçi olarak, bu süreç beni de çok yakından ilgilendirmektedir.

Uzun zamandır siyasetin içerisindeyim. Yaklaşık üç dönemdir milletvekili olarak seçildiğim Partim UBP içerisinde MYK üyeliği, Genel Sekreterlik ve İlçe başkanlığı gibi bir çok görevde bulundum. UBP hükümetlerinde toplamda 7 yıla yakın Ekonomi ve Eneri, Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görevler aldım. Zaman ve mekan gözetmeden ülkemiz için çok yoğun çalışmalarımız oldu. Her daim vatandaşımızla iç içe olmaya büyük bir gayret sarfettim.

Herhangi bir konuda görev almak, sorumluluğunu taşıyabilmeyi, planlı çalışmayı ve vizyon geliştirmeyi gerektirir. Kendimi sorgulamak, objektif olarak “Ben bu görevi hangi noktada devraldım, neyi hedefledim ve hangi noktada devrediyorum?” sorusunun cevabını dürüstçe vermeyi gerektirir. Siyaset bir hizmet yarışıdır. Önemli olan görev yaptığınız sürece vatandaşın problemlerini çözebilmek, büyük ölçekte ise ülkenizi bulunduğu konumdan daha iyi bir konuma taşıyabilmeyi planlamaktır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevini yürüttüğüm yıllar boyunca en büyük hedefim ülkemizde sürdürülebilir, kendi ayakları üzerinde durabilen, üretime, yatırımlara, kalkınmaya, dış gelir artışına, inovasyona ve girişimciliğe dayalı bir ekonomi modelini hayata geçirmek oldu. Bu süre zarfında birçok ilkleri hayata geçirdik. Hem kamu hem de özel sektör alanlarında önemli yatırımları hayata geçirdik. Herşeyden önce şunu biliyorduk ki güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, önce istikrarlı bir ekonomik yapı demekti. İçinden yetiştiğimiz Ulusal Birlik Partisi geleneği bize topraklarımıza dört elle sarılmayı, ve devletimizi yüceltmek için çalışmayı öğretmiştir.

Kıbrıs Türk Halkı’nın bölgede Anavatan Türkiye ile birlikte yakın ve samimi bir işbirliği içinde daha da güçlenmesi, söz sahibi olabilmesi için gece gündüz çalıştık. Özellikle Doğu Akdeniz enerji politikalarımızı Su, Doğal Gaz ve Elektrik alanlarında güçlü bir şekilde belirledik. Bu alanda halkımızın topraklarımızdaki haklarını gaspetmeye çalışanlara Anavatanımızla birlikte çok net mesajlar verdik.

Geldiğimiz noktada ülkemiz bugün özellikle güçlenen sektörleriyle artık çok çeşitli ve yeni dinamiklere sahip bir konuma gelmiştir.

Ulusal Birlik Partisi bu ülkedeki en örgütlü siyasi parti olarak yılların devlet yönetimi deneyimi ile kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ileriye taşıyacak olan temel güçtür. Bu hedefi yerine getirebilmek adına partimizin de kendini yenilemesi, ülkenin ve halkımızın yeni ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya ve vizyona sahip olması gerekmektedir. Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin icraat partisidir. Hedefi her zaman görev başında olmaktır. Diğer siyasi partiler için tek başına iktidara gelmek çoğu zaman bir hayalken, Ulusal Birlik Partisi için bu siyasi bir gelenektir.

Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda, yukarıda da izah ettiğim gerçekler ışığında, halkıma ve partime daha iyi hizmet edebilmek adına yakın zamanda gerçekleşecek Ulusal Birlik Partisi Kurultayı’nda, Genel Başkanlığa Aday olduğumu Allahın izniyle buradan tüm kamuoyuna açıkça beyan etmek isterim. Birlikte yürüyecek çok yolumuz vardır. Hep birlikte önce daha da güçlü, daha çok çalışan bir Ulusal Birlik Partisi tesis edeceğiz. Devamında hep birlikte Ulusal Birlik Partisi’ni tek başına iktidara getireceğiz. Ülkemizin ve halkımızın ihtiyacı olan yüksek refah seviyesini, yatırımlarla, desteklerle hem kamu hem özel sektör alanlarındaki ilerlemelerle hayata geçireceğiz. Adaylık sürecimizin şimdiden hem partimize hem de ülkemize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.”