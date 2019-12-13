“UBP zihniyeti hortladı, geçici öğretmenler torpille atandı”

CTP Milletvekili Armağan Candan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2020 bütçe görüşmesinde yaptığı konuşmada geçici öğretmen atamalarını eleştirdi. Gerek ilk gerekse orta öğretimde yapılan geçici öğretmen atamalarının partizanca yapıldığını ifade eden Candan, yüzlerce genç öğretmen adayının haksızlığa uğradığını vurguladı. Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan yerleştirme sınavında daha yüksek not aldıkları halde haksızlığa uğrayan gençlerin bir kez daha UBP zihniyetinin kurbanı edildiğinin altını çizen Candan, Kıbrıs Türk halkının bu muameleyi hakketmediğini ifade etti. Candan, ortaokula kadar ders kitaplarının Kıbrıs'ta, yerel ve evrensel değerler harmanlanarak yazılmakta olduğunu vurgulayarak, lise kitaplarının da Kıbrıs'ta Kıbrıslı eğitimci ve uzmanlarımız tarafından yazılması gerektiğini dikkate getirdi. Candan, ülkemiz eğitimindeki en önemli eksikliklerden birinin de yabancı dil eğitiminde yaşandığını vurgulayarak, toplumun büyük bir bölümünün İngilizce bilmediğini, yeni nesilleri yabancı dil bilmeden yetiştirmek gibi bir lüksümüz olmadığını ifade etti. Candan yabancı dil bilmeden dünya vatandaşı olunamayacağının altını çizdi. Yurtdışında okuyan Kıbrıslı öğrencilerin sorunlarına da değinen Candan, bakanlığın yurtdışında farklı ülkelerde eğitim görmek isteyen öğrenci ve ailelere dönük olarak etkili rehberlik hizmetleri sağlaması gerektiğini ifade etti. Bu alandaki danışmanlık şirketlerinin bakanlık tarafından denetim altında tutulması gerektiğini vurgulayan Candan, gençlerin burs ve askerlik sorunlarına devletin özel ilgi göstermesi gerektiğini ifade etti. Avrupa Birliği burslarının birçok gencimize yeni imkanlar yarattığını anlatan Candan bu bursların çeşitlendirilmesi ve en doğru şekilde yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.