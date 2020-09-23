UBP, yasakları delmeye devam ediyor

Seçim sürecinde kitle toplantıları düzenlemenin yasak olmasına rağmen UBP kendi koyduğu bu yasağı delmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde UBP Girne binasındaki kitlesel katılımlı bir buluşma düzenlendi. Etkinlik fotoğraf ve videolara yansıdı.

UBP, yerel vakaların en fazla olduğu kent Girne'de, parti binası önünde kitle toplantısı düzenledi. Meclis’ten geçen Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre seçimlerde kitle toplantıları düzenlemek yasak olmasına rağmen, UBP’nin peş peşe bu yasağa uymadığı ve kitlesel katılımlı toplantılara devam ettiği ortaya çıkmakta.

Akşam saatlerinde UBP’nin Girne parti binasında yasak olmasına rağmen düzenlenen kitlesel buluşma, video ve fotoğraflara yansıdı. Ersin Tatar’ın da katıldığı kitle toplantısına dair görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı ise gözlerden kaçmadı.

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre yasak

UBP- HP Hükümeti’nin hazırladığı ve geçtiğimiz hafta Meclis’ten geçerek yürürlüğe de giren Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre, Tatar’ın kitle toplantısının CEZASI da var.

Yasaya göre, toplu yaşam alanlarında, işletmelerde, iş yerlerinde, organizasyonlarda, etkinliklerde ve/veya eğlence yerlerinde alınması gereken tedbirlere ilişkin kararlara aykırı davrananlar, yani; maske ve/veya sosyal mesafe kurallarına uymayanlar aylık brüt ASGARİ ÜCRETİN ONDA BİRİ tutarında idari para cezasına çarptırılabilirler.