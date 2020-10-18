UBP sempatizanları ve partililer Sarayönü'ne akın etti, UBP seçim zaferini mitingle kutladı. Polis, uzun kuyruklardan oluşan araç konvoyunu Girne Kapısı'ndan içeri almadı, yollar kapandı.

İŞTE GÜN İÇİNDE UBP'DE YAŞANANLAR

SAAT: 20:35

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar kendisi ve eşi adına yaptırdığı pastellileri, kutlamaya gelenlere dağıttı.

SAAT: 20.26

UBP sempatizanları ve partililer Sarayönü'ne akın etti. Polis, uzun kuyruklardan oluşan araç konvoyunu Girne Kapısı'ndan içeri almıyor.

SAAT: 19.30

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar seçim sonuçlarının kesinleşmesi ardından, Sarayönü'nde kurulan sahnede açıklama yapacak. Kutlama yapmak için Sarayönü'nde toplanan UBP sempatizanları Tatar'ın konuşma yapmasını bekliyor.

SAAT: 19,25

UBP'de kutlamalar sürüyor. "Tatar Saray'a", "Çıldırt bizi, delirit bizi başkanım, Lefkoşa'yi başlarına yıkalım", "Alemin kralı geliyor" sloganları atan gençler, mücahit marşı ve Gençlik marşı okudu.

SAAT: 19.19

UBP'de kutlamalar başladı. "Başkan Saray'a", Cumhurbaşkanım", "UBP" sloganları atıldı, alkışlar tutuldu. Kutlamalar hem parti merkezi içerisinde hem de dışarıda sürüyor.

SAAT: 19.00

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar seçim sonuçlarının kesinleşmesi ardından, Sarayönü'nde kurulan sahnede açıklama yapacak. Kutlama yapmak için Sarayönü'nde toplanan UBP sempatizanları Tatar'ın konuşma yapmasını bekliyor.

SAAT: 18.00

2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Ulusal Birlik Partisi'nde sessiz bekleyiş başladı.

UBP'nin Sarayönü Merkezi'nde takip edilen seçim sonuçlarında heyecan dorukta.

UBP'liler sandıkların kapanmadan saatler önce merkeze geldi. Sandıklar kapanmadan basın içeriye alınmadı.

UBP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar da saat 17:00'de merkeze geldi. Başkan Tatar, başkanlık odasında sonuçları takip edecek. Merkezde yine gençlerden oluşan seçim bürosu oluşturularak, sonuçlar oradan takip edilecek.

Geçen hafta basının UBP'nin seçim bürosundan ve sinevizyonun kurulduğu salondan görüntü alınmasına izin verilirken, bu hafta verilmedi.

Basın mensuplarının terasta beklemesi istendi. Bu arada YSK sonuçları henüz açıklamadan, sandıklarda görevli parti yetkileri, seçim bürosuna bilgi vermeye başladı. Sonuçların takip edildiği seçim bürosundan zaman zaman alkış sesleri gelmeye başladı.