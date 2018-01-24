UBP-saldırgan kucak kucağa!

Afrika Gazetesi’nde önceki gün yaşanan olayların ardından polis 2 kişiye dava okuyup serbest bıraktı, tutuklama yapmadı. Eylemin ardından ortaya ilginç görüntüler çıktı… UBP'li Sucuoğlu, Saner ve Sennaroğlu'nın saldırganlarla eylemin ardından kucaklaşması dikkat çekti. AK Parti Kıbrıs Gençlik Kolları ise saldırganların serbest bırakılmasının ardından TC Elçisine teşekkür etti.

Didem MENTEŞ

Afrika Gazetesi’nde önceki gün yaşanan şiddet olayları ardından polis 2 kişiye dava okuyup serbest bıraktı. Olayların olduğu günün akşamında isimleri Ahmet Türkmen ile Ümit Taş olduğu öğrenildi ancak polis isimleri resmen açıklamadı. Eylem esnasında Meclis’in damına çıkarak bayrak açan ve polis tarafından müdahale edildikten sonra ilk anda serbest bırakılan Türkmen ve Taş günün ilerleyen saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Ancak her iki şahıs, ‘kasti hasar’ ve ‘mülke tecavüz’ suçlarından dava okunup, serbest bırakıldı.

Polisten çıktılar poz verdiler!

Polisin dava okuduğu Ahmet Türkmen ile Ümit Taş’ın serbest bırakıldıkları arkadaşları tarafından sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Ahmet Türkmen ile Ümit Taş’ın Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde çektirdikleri fotoğrafları dikkat çekti.

Ayrıca AK Parti Kıbrıs Gençlik Kolları da Ahmet Türkmen ve Ümit Taş ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi, Lefkoşa TC Elçisi Derya Kanbay’a, AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci’ye de teşekkür edildi.

Meclis’in damına çıkan TKP-YG’li örgüt başkanı!

Bu arada Afrika gazetesinin tabelasını söküp camlarını kırdığı, Meclis’in damına çıkarak bayrak açan şahsılardan Ahmet Türkmen’in Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) Mağusa Anadolu Mahallesi Örgüt Başkanı olduğu ortaya çıktı. Türkmen’in TKP-YG Genel Sekreteri Sonay Adem ile bazı parti yetkilileri birlikte çekilen fotoğrafları da sosyal medyaya yansıdı.

Bu arada Afrika önünde yapılan eyleme katılıp binayı taşlayan ve Meclis’in damına çıkarak bayrak açan Ümit Taş’ın ise Mağusa Belediyesi’nde geçici işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Göstericilerle gülerek tokalaştılar!

Bu arada Meclisin önüne taşınan eylemde bazı UBP’li vekillerin ‘destek' görüntüleri de dikkat çekti. 3 UBP’li milletvekilinin Afrika gazetesini protesto etmek bahanesiyle olay çıkaran göstericilerin yanına giderek el sıkıştığı görüldü. Afrika gazetesine yönelik saldırılar devam derken UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu, UBP Mağusa Milletvekili Ersan Saner ve UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu göstericilere destek verip, gülümseyerek tokalaştı.

UBP’den her türlü destek geldi

Eyleme destek verenler arasında Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu da destek vermişti. Bazı belediye çalışanları eyleme taşınmıştı. Hatta Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Belediye Meclisi’nin oy birliği ile “tüm belediye personelini de götürerek eyleme katılma” kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurmuştu. Güzelyurt Belediyesi’nden de otobüs kaldırılarak belediye çalışanları ve bölge halkı eylemlere taşınmak istediği de öğrenildi. Belediyede çalışan geçici olarak çalışan işçilerin işini kaybetme endişesiyle eyleme katılmak zorunda kaldıkları bilgisi de elde edildi.

Öte yandan eyleme Ulusal Birlik Partisi, Lefkoşa İlçesi’nin de üyelerine mesaj atarak ‘eyleme katılın’ çağrısı yaptığı ifade edildi.

Önce taşladı sonra resepsiyona katıldı!

Öte yandan şiddetin baş gösterdiği Afrika gazetesi eylemi ardından ortaya ilginç fotoğraflar da çıktı.

Afrika gazetesinin önündeki eyleme katılan bazı kişilerin UBP’li vekillerle el sıkıştığı, birlikte objektiflere poz verdiği görüldü.

Eylemde ‘taş savuran’ kişiler arasında ön sıralarda yer alan AK Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet İpek’in, aynı gün Meclis’te düzenlenen resepsiyona katıldığı ve UBP milletvekilleri ile bir araya geldiği dikkat çekti. UBP Lefkoşa Milletvekilleri Ersin Tatar ve Olgun Amcaoğlu ile birlikte fotoğraf çektiren şahsın Afrika’nın eyleminde de ilk sıralarda yer aldı.

Ayrıca söz konusu şahsın daha önce de TC Başbakanı Binali Yıldırım ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün aynı karede olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı.