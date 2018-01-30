UBP PM TOPLANDI

UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün hükümet kurma çalışmalarının olumsuz sonuçlanması ve görevi iade etmesinin ardından, UBP Parti Meclisi son gelişmeleri değerlendirmek üzere saat 15.00’de toplandı.

CTP, HP, TDP ve DP Genel Başkanlarının 4’lü koalisyon konusunda olumlu bir noktaya varmasının ardından Parti meclislerinden onay alma süreci devam ediyor.

CTP, HP ve DP Parti Meclislerinin dün akşam 4’lü koalisyona onay vermesinin ardından, bu akşam saat 18.00’de toplanacak olan TDP Parti Meclisinin koalisyona onay vermesi bekleniyor.

Bu arada, Yeniden Doğuş partisi de saat 17.00’de toplanarak son gelişmeleri değerlendirecek.

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