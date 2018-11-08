UBP PM toplanacak

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, 21’inci Olağan Kurultay’ın ardından yeni dönem ilk toplantısını yarın yapıyor.

UBP’den verilen bilgiye göre, Genel Başkan Ersin Tatar, Parti Meclisi’ni yarın saat 14.30’da Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki UBP binasında toplantıya çağırdı.

Toplantı üyelerin tanışması, Genel Başkan’ın yeni dönem çalışmalarıyla ilgili görüşlerini Parti Meclisi’ne anlatması ve söz almak isteyen üyelerin yeni dönem çalışmalarıyla ilgili görüşlerini ifade etmesi gündemiyle yapılacak.