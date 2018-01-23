UBP, parti başkanları ile görüşmeyecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet kurma görevini vermesiyle ilgili olarak Meclis’te temsil edilen partilerin başkanlarını kabul etmeye başladı. İlk görüşme UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile oldu.

Özgürgün görüşme sonrası açıklama yaptı: Cumhurbaşkanının daveti üzerine geldik. İlk görüşmesini doğal olarak bizimle yaptı. Diğer partilerle de görüşecek. Biz şu ana kadar bir koalisyon görüşmesinde bulunmadık.

Eğer görev bize verilirse yaparız. 4'lü bir koalisyon çalışması var. Herhalde Cumhurbaşkanı bunu soracaktır. Bize göre doğrusu görevin birinci parti çıkan bize verilmesidir.

Ancak Cumhurbaşkanı bu konuda mecbur da değil. Sonuçta böyle bir beklentimiz var.

Halka hizmet edebilecek bir hükümet kurulmasını arzu ediyoruz.

4'lü koalisyon intikamdır, sivil darbedir.

Yürümeyecek zorlayıcı senaryolara girmek istemiyoruz. Bu icraat hükümeti olmaz. Bu günden sonra Serdar beyle, Tufan beyle, Kudret beyle görüşmemiz olamaz.

4'lü koalisyon kurulacaksa biz ana muhalefet görevini yapmaya hazırız.

Serdar bey 4'lü koalisyon görüşmelere devam ederken onunla koalisyon konuşmamız komik olur.

Olaylarla ilgili polisimiz görevini layıkıyla yapmıştır. Polisin bazen böyle olaylarda sağduyulu davranması gerekir olayları büyütmemek için.