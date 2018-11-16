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UBP Merkez Yürütme Kurulu belirlendi

UBP Merkez Yürütme Kurulu belirlendi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) bugün yapılan seçim sonrasında Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirledi.

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) dün yapılan seçim sonrasında Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirledi.
UBP MYK’sı şu isimlerden oluştu:

Lefkoşa
Aydın Soyer
Ahmet Savaşan
Hakan Fellahoğlu

Mağusa
Cenk Özyalçın
Özgür Dedeoğlu
Dilaver Bilgen

Girne
Selim Gökbörü
Atila Mahmutoğlu

İskele
Cahit Falyalı (seçimsiz)

Güzelyurt
Ali Kandulu

Lefke
Kenan Örgen (seçimsiz)

Kadın Kotası
Selin Candemir

Genç Kotası
Mehmet Aktunç

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