UBP Merkez Yürütme Kurulu belirlendi
Ulusal Birlik Partisi (UBP) bugün yapılan seçim sonrasında Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirledi.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) dün yapılan seçim sonrasında Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirledi.
UBP MYK’sı şu isimlerden oluştu:
Lefkoşa
Aydın Soyer
Ahmet Savaşan
Hakan Fellahoğlu
Mağusa
Cenk Özyalçın
Özgür Dedeoğlu
Dilaver Bilgen
Girne
Selim Gökbörü
Atila Mahmutoğlu
İskele
Cahit Falyalı (seçimsiz)
Güzelyurt
Ali Kandulu
Lefke
Kenan Örgen (seçimsiz)
Kadın Kotası
Selin Candemir
Genç Kotası
Mehmet Aktunç
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