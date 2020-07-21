UBP Meclis grubu toplanıyor...

Başbakan Ersin Tatar UBP Meclis grubunu bugün saat 14.00'te toplantıya çağırdı.

UBP Grup Başkan Vekili Özdemir Berova, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada bunun genel bir toplantı olduğunu ve ‘hükümetle ilgili konuların’ görüşüleceğini söyledi. Berova, ‘erken seçim’ söylentilerinin şu anda ‘parti gündeminde olmadığını’ ifade etti.