UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay: “Bir gün önce bana bakanlık teklif ettiler”

Şu an iktidarda olan vekiller, “bir an önce çalışmalara başlanacağını” belirtirken, ilk icraatın ekonomi alanında olması gerektiğini kaydetti. Mecliste muhalefet görevini üstelenen vekiller ise ülke menfaati için ‘mücadeleye devam’ mesajı verdi, hükümetin oluşumunu eleştirdi: Siyasi darbe yapıldı.

Fehime ALASYA

İktidar milletvekilleri, “bir an önce çalışmalara başlanacağını” belirtirken, ilk icraatın ekonomi alanında olması gerektiğini kaydetti. Mecliste muhalefet görevini üstelenen vekiller ise ülke menfaati için ‘mücadeleye devam’ mesajı verdi, hükümetin oluşumunu eleştirdi.

CTP-DP-HP-TDP dörtlü koalisyon hükümetinin bozulmasını, UBP-HP ikili koalisyon hükümetinin bozulma sürecini değerlendiren vekiller, bu sürecin siyaset tarihine nasıl not düştüğüne ilişkin yorumlarda bulundu.

Bazı Halkın Partisi milletvekilleri, dörtlü koalisyonun devamı için çok çaba sarf ettiklerini belirtirken, ülke menfaati düşüncesiyle hareket ettiklerini kaydederken, acilen ele alınması gereken icraatlar başında ekonominin yer aldığını belirtti.

Bazı TDP milletvekilleri yaşanan süreci değerlendirirken yeni hükümetin “Türkiye’den para akışı başladı” açıklamalarına atıfta bulunarak, öngörülerini paylaşırken, CTP vekilleri, yaşananları ‘Demokrasiye vurulmuş çok büyük siyasi darbe’ olarak nitelendirdi.

UBP-HP koalisyon hükümetinde kabinede yer alacağı dillendirilen ama kabineye giremeyen ve ‘küskün’ olduğu konuşulan bazı milletvekilleri ise söylentilere yanıt verdi.

“Siyasette küskünlük olmaz”

UBP-HP koalisyon hükümetinde kabinede yer alacağı konuşulan ama kabineye giremeyen ve ‘küskün’ olduğu konuşulan bazı milletvekilleri ise ‘Siyasette küskünlük olmaz’ diyerek söylentilere yanıt verdi. Bu söylentilerde adı geçen HP Mağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal, UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu, UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay ve UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, ‘küskünlük’ iddialarını reddetti.





VEKİLLER NE SÖYLEDİ?

HP Girne Milletvekili Erek Çağatay:

“Biz dörtlü hükümetin devamı için çok uğraştık”

HP, 15 aylık sürede sıkıntılar yaşanmasına rağmen iyi niyetle hükümetin devamsını arzular nitelikte ve memleket menfaatine irat için hükümette kaldı. Bu sorunlarla boğuşurken arazi konusu yaşandı, bunu hazmedemedik ve hükümetten ayrıldık. İstifa ve dıştan destek söylemleri bizim için etkili olmadı, güven bunalımı yaşadık, neticede maliye bakanı normal bir bakan değildi. Biz dörtlü hükümetin devamı için çok uğraştık. Bence ilk icraatlar arasında konu ekonomi olmalı. Acilen önlem alınarak daha iyi duruma getirilmeli.”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler:

“Umarım kendi menfaatleri için bu toplumu satmazlar”

“Büyük umutlar yayarak ciddi güven oluşturan HP, gerek acemilikleri gerekse sosyal medya baskısı, algı operasyonları ve gelen telkinler neticesinde bu toplumu yeniden umutsuzluğa, öğrenilmiş çaresizlik algısının ciddi oranda yükselmesine sebebiyet verdi. Bunun esas sebebine toplum karar verecek. Bu hepimiz için ciddi bir ders oldu. Tam da kendi ayaklarımız üzerinde durmaya karar vermiş ve yöntemlerini sıralamış hükümeti bir anda bahanelerle bozmaları bu toplumu derinden yaralamıştır. Başta söylenen ve sonda yapılan, şu anda söylenenler hiçbir tutarlılık göstermiyor. Tropluma ciddi görev düşüyor, bu yapılanları kesinlikle unutmamalı, umudunu kaybetmemeli ve birlikte mücadele vermeli.

Yeni hükümet TC’den para gelmeye başladığını söylüyor. İcraat yapacaklar ama karşılığında ne verecekler, tüm olay budur. Umarım kendi menfaatleri için bu toplumu satmazlar.”

TDP Mağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli:

“Çok önemli bir kavşağa girmiş olacağız”

“Birtakım görüşlere karşın beklemek lazım… O zaman her şey daha açık görülebilecek. Hükümet nasıl yıkıldı, dıştan etki oldu mu tarzında olan kanaatleri bekleyip göreceğiz. Şimdi para akışı geliyor denildi, gerçekten geliyor mu, bu çok net olarak bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Çok önemli bir kavşağa girmiş olacağız. Halkın gerçek düşünceleri ve ağırlı ortaya çıkacak. Bunların ışığında Kıbrıs Türk toplumu geleceğini görecek ve çizmeye çalışacak. Biraz zamana ihtiyaç var… Tüm olaylar birbirine bağlanacak ve tüm gerçekler ortaya çıkacak, herkes kesin ve net görüşünü ortaya koyacak. Daha somut göstergeler yakında ortaya çıkacak. Siyasette yeni bir şekillenme başlayacak, kimisi güçlenecek kimisi zayıflayacak.”

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe:

“Yaşananlar, siyasetin kirlenmesi olarak tarihe not düşüldü”

“Her şey halkın gözü önünde yaşandı. UBP’de başkan değişikliği olduğundan beridir ‘iktidarın nimetlerinden faydalanma’ isteği giderek artmıştı, bunun sinyalleri veriliyordu. Ortadaki samimiyetsizlik, süreç devam ederken yapılanlar çok yakışıksızdı. Bu süreçte yaşanalar siyasetin kirlenmesi olarak tarihe not düşüldü. Hiçbir emek vermeden iktidara gelip, ‘düzelteceğiz’ söylemi bu topluma yıllardır zarar vermişti, yine zarar verecek. İçi dolu herhangi bir hedefleri yok. Kendi kendimizi idare edemeyiz, düğmeye basılır ve çark 180 derece döner algısı yaratmak, bu topluma yapılan en büyük haksızlıktır. Farklı görüşler olabilir, önemli olan kendi irademiz, duruşumuz ve değerlerimizle adımlarımızın atılmasıdır. Koalisyondaki her iki parti de çıkarları doğrultusunda hareket etti. Kıbrıs Türk toplumunun menfaatleri bu yapılan denklemlerin hiçbirinde yoktu. Takdiri kamuoyu veriyor zaten. Bizler toplumun ilerici güçleri olarak ne ideallerimizden ne de ülkede dönüşüm ve normalleşme arzumuzdan bir şey kaybettik. Şimdi edindiğimiz tecrübeler ışığında yeniden programımızla, sokakta olacağız. Hiçbir olumsuz durum bizi hedeflerimizden alı koyamayacak. Biz yalnızca kendimize ve halkımıza güvenmeye devam edeceğiz.”

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ:

“Şahsi noktada değilim ama kabinede hiçbir kadının yer almayışını şiddetle eleştiriyorum”

“Hükümet dağıldıktan sonra alternatif modelin yaşam bulması şarttı, ekonominin dibe vurduğu noktadayız. Tüm boyutlarıyla düşününce ülke yeni bir seçim sürecini kaldıramazdı, yeni bir hükümet kurma yolunda el sıkışıldı. Tek bir kadın kabinede görev almamıştır. Bu çok üzücüdür. Neden kabinede kadın yok? Böyle bir oluşumda kadın yer olmadığı için tepkimi dile getiriyorum.

Burada bir eşitlik olmadı. İfade ve söylemlerimizde samimiysek neden bunlara hayat vermiyoruz. Boş konuşmamak gerekir. Kabinede 7 bakan görev alıyor, yedisi de erkek, partimizde pırıl pırıl, bu görevi layıkıyla göğüsleyecek üç kadın milletvekili var. Şahsi küskünlüğüm söz konusu değil. Dar çerçeveden bakan biri değilim. Halka hizmet etmeye devam edeceğim. Şahsi noktada değilim ama kabinede hiçbir kadının yer almayışını şiddetle eleştiriyorum.”

CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan:

“Bu süreçte halkımız herkese notunu verdi”

“Son yaşanan sürece ilişkin olarak; Toplumun geniş kesimin vicdanı bu yaşananları kabul etmedi. Büyük çoğunluk dörtlü hükümetin devamı istiyordu. Gerekçeler halk tarafından inandırıcı bulunmadı. Bu süreçte halkımız herkese notunu verdi. Bunun siyasi sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz zaten. CTP, önümüzdeki dönemde de sorumlu bir anlayışla Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını tüm muhataplar düzeyinde savunmaya devam edecektir. Kıbrıs konusunda da toplumun çeşitli maceralara sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.”

DP Girne Milletvekili Dr. Koral Çağman:

“Siyaset tarihimizde trajikomik bir tablo çizildi…”

“Yaşananlar çok beklenmedik bir şey değildi. Beklenen de oldu maalesef. En zayıf halka belliydi, yanılmadık. Başarısızlık yorumları gerçekçi değil. Dıştan etkilenme ile böyle bir sonuca ulaştık. Kötüleme propagandası ve baskı ile bir istifa oldu.

Tüm bu yaşanalar siyaset tarihimizde trajikomik bir tablo çizildi… Sürecin işleyişine ilişkin ise maalesef olumlu öngörülerim yok ama bekleyip göreceğiz. Muhtemelen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dek idare edecek bir hükümetimiz oldu.”

YDP Mağusa Milletvekili Erhan Arıklı:

“Hükümet krize girecek, erken seçim gündeme gelecek”

“Bu süreç çok çirkin ve siyaset tarihine hoş olmayan iz bıraktı. Hırs aklın önüne geçince tecrübelerden istifade edilmiyor. ÖRP vakası, dışarıdan telkinlerle kurulan ve hükümete giren siyasi partinin hükümete girmesi ve hemen akabinde yıkılması, orada olan pişmanlıklar tekrarlandı. Yaşananlardan ders alınmadı. Bu hükümetin de başarılı olma ihtimallerini görmüyorum çünkü UBP içindeki sancılar artarak devam edecek. Ekim ayına doğru yine hükümet krize girer ve erken seçim gündeme gelir diye düşünüyorum.”

HP Mağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal:

“Bekleyip neler olacağını göreceğiz, ekonomi, ardından trafik, eğitim ve sağlık alanında adım atılmalı”

“Bu iki haftada stresli bir süreç yaşandı. Akabinde hükümet kuruldu. Bekleyip neler olacağını görmek gerek. Önemli olan halkın isteklerine cevap vermektir. Kedinin renginin önemi yok, önemli olan fare tutmasıdır, iş yapabilmesidir. Bu coğrafyada maalesef hiçbir şey öngörülemez oldu. İlk icraat ekonomik olarak halkı ferahlatmak olmalı, ardından trafik, eğitim ve sağlık alanında adım atılmalı.Siyasette küskünlük yoktur. Düşe kalka yola devam etmek vardır.”

UBP İskele Milletvekili Önder Sennaroğlu:

“Siyasette küskünlük yok. Biraz daha fazla hırslandım, siyasete devam”

“Siyasette önemli olan, her siyasi parti iktidar olma hedefi ile çalışır. Bu sistemde de her milletvekilinin hedefinde bakan olmak var, bu işin doğası böyle. Hal böyle olunca da sayılar sınırlı, bunların yaşanması doğal, siyasette küskünlük yok. Biraz daha fazla hırslandım, siyasete devam, halkımız istediği sürece.

Sayın akıncının dediği gibi, her şey kamuoyu önünde yaşandı yoruma gerek yok. Bence ilk olarak tarım sektöründen başlanmalıdır. Tarım desteksiz olmuyor, bütçede ise tarım desteklerinde artış hiç olmadı, tarım sektörüne bir an önce el atılmalı.”

UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay:

“Beni başkalarıyla karıştırmasınlar”

“Yaşanan süreci değerlendirecek durumum yok. Başkan ağırlığını koyup istediği şekilde hem parti hem de ülkeyi yönetecektir, ilk icraatı ne olur nerden başlar kendisi karar verecek. Bakanlar Kurulu olarak oturup, yangın yeri olan ülkeye dair daha iyiye gitmesi için herkes her bakan, elini taşın altına koyup gerekli hizmeti yapacaktır. Eminim başkanla birlikte güzel atılımlar yapacaklar. Zaten bunu başaramazlarsa bu ülkenin iflası demektir. Başaracaklarına inanıyorum.

Hiç küskün değilim, geçen gün meclise de gittim. Biz 30 yıllık partiliyiz, Eroğlu’nun kızıyım, bunlar başkanın uhdesinde olan durumlardır. Beni başkalarıyla karıştırmasınlar. Partiye küskünlüğümüz yok, saygımız var. Bana başkan bakanlık teklif etti, bir gün sonra da çıkardı, neden son an çıkardı sormadım bile. Mevki için milletvekili olmadım. Benim makam diye bir derdim yok. Biz babamla yıllardır birlikte çalıştık çabaladık, yıllardır hizmet veriyorum bakan olmak bir mesele değildir, sadece bir etikettir.”

Eski Bakan Filiz Besim:

“Yaşananlar, demokrasiye vurulmuş çok büyük siyasi darbedir”

“Bu iki haftalık süreç, Kıbrıslı Türklerin siyasi demokrasinse vurulmuş çok büyük siyasi darbedir. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için verilen bu uğraşlar içinde hükümet böyle samimiyetsiz bitmemeliydi. Umut en son ölendir. Yine de kabinemde kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi gördüm, bu mümkün… Bu hükümetten aslında hiçbir beklentim olmasa da umarım Kıbrıslı Türkler için iyi şeyler olur, tüm kalbimle bunu diliyorum. Bu ülkede bir gelecek bekliyoruz ve her şekilde bunun için olumlu katkı sağlamaya devam edeceğiz.”