UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu: “Görev devri sonrası adımlar atılacak”

UBP Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ise koalisyon çalışmalarıyla ilgili UBP Parti Meclisi’nin yarın toplanacağını ve değerlendirmeler yapılacağını belirterek, 22 Ocak Pazartesi’nden sonra parti başkanın görevi devre alması ardından ‘koalisyon’ ile ilgili adımların atılacağını açıkladı.

Didem MENTEŞ

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu ise koalisyon çalışmalarıyla ilgili UBP Parti Meclisi’nin yarın toplanacağını ve değerlendirmeler yapılacağını belirterek, 22 Ocak Pazartesi’nden sonra parti başkanın görevi devre alması ardından ‘koalisyon’ ile ilgili adımların atılacağını açıkladı. Her partinin kendine en avantajlı pozisyonu yakalamak istediğini, bunların görüşme kaldırdığını belirten Sucuoğlu, şuanda her şeyin gayri resmi olduğunu ifade etti.

Sucuoğlu, şunları söyledi: “UBP olarak gayri resmi ve resmi konuşmalar yapılmadı. Kamuoyunda konuşulan koalisyon şekli ve bakanlık iddiaları da gazetelerden okuyoruz. Şuanda partilerle al-ver söz konusu değil. 22 Ocak Pazartesi günü yemin töreninden sonra sayın Cumhurbaşkanı aynı gün ya da bir gün sonra parti başkanımıza hükümeti kurma görevini verecek. Ondan sonra oturulacak her şey konuşulacak, gerekli adımlar atılacak. Tabi her parti kendine en avantajlı pozisyonu yakalamak ister, bunlar görüşme kaldırır diye düşünüyorum. Biz kendi içimizde konuşmalar yapıyoruz ama parti içerisinde resmi bir görüşme yapılmadı. 18 Ocak Perşembe günü Parti Meclisi (PM) 17:30’da toplanacak. Bu konular PM’de görüşülecek diye düşünüyorum. Pazartesinden sonra da rota çizilir.

Koalisyon konusunda UBP’nin zor durumda olduğuna yönelik iddialarına katılmıyorum. Zor durumda diyebilmemiz için resmi görevlendirme ve ona bağlı olarak da görüşmeler başladıktan sonra söylenebilir. Şuanda tamamen bir bilgi kirliliği var. Bir kere şuanda her şey gayri resmidir, biz de yemin ettikten sonra vekilliğimiz resmileşecek. Görev verilecek, görev verildikten sonra tabi ki büyük ihtimalle randevu istenilecek, bazı görüşmeler yaptıktan sonra olay şekillenecek.

Demokrasi çözüm bulma sanatıdır. Özellikle Kıbrıs’ta partiler çok katı tutum içerisinde. Belki Pazartesi’nden sonra daha akliselimin hakim olacağı bir süreç olacak diye düşünüyorum. Halk partileri birbirine küsmesi için seçmedi. Bu bir olgunluktur, demokrasilerde de oturulur konuşulur. Kabul edilir ya da edilmez ama görüşmek lazım. Fikirleri ve parti programlarını ortaya koymak gerekir. Kişiselliğe veya zümresel çıkarlara değil Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına göre hareket etmek gerekir”