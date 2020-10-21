UBP kurultayı 31 Ekim'de
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, parti başkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle 31 Ekim tarihinde olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı.
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Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, parti başkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle 31 Ekim tarihinde olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı.
PM toplantısı sürerken YENİDÜZEN'in bilgi aldığı UBP üst düzey kaynakları az önce 31 Ekim tarihine onay verildiğini iletti.
Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.
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