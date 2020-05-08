UBP KİME ÖZENİYOR?

Hükümetin büyük ortağı UBP'nin marjinal bir çizgiye doğru koşar adım koştuğu görülüyor.

Örnek mi?

Bol bol var...

Mesela sanatçı-akademisyen Senih Çavuşoğlu'na yapılanlar bunlardan biri...

Hem devletin gücüyle 'Müfsit Yayın' davası için harekete geçtiler, hem de hoca aleyhine adeta sosyal linç girişiminde bulundular.

Yetmedi, dönüp resmi açıklama yaptılar ve DAÜ Senatosu'nu baskı altına almaya çalıştılar. Bunun adına bir çeşit 'darbe' demek daha doğru olur.

Ama o da yetmedi, şimdi de 'vatana ihanet' dosyasını açtılar. Neredeyse 'kelle isteriz' diye bağıracaklar, Sarayönü'nde darağacı kurulmasını isteyecekler!

* * *

Afrika gazetesine saldırı yapıldığında UBP yine oradaydı. 2018'in ilk günlerinde yaşanan ve demokrasi tarihimize simsiyah harflerle kazınan o utanılacak olayda UBP Lefkoşa İlçesi ve kimi belediyelerden getirilenler de fiilen yer almıştı.

Sadece Afrika gazetesi ve basın emekçisi insanları değil, aynı zamanda meclisi ve de olay yerine giden Cumhurbaşkanı'nı da hedef alan o olayın siyasi faturası ne yazıktır ki UBP'ye yeterince sorulmadı.

İşte şimdi aynı İlçe Başkanı 'vatan haini' arayışına çıktı!

Büyük Başkan 'vatana ihanet suçu' kapsamının genişletilmesini istedi.

Bak bak bak!

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KKTC mevzuatında 'vatan hainliği' değil ama 'devlete karşı ihanet' diye bir düzenleme var.

Ceza Yasası'nda bu kapsama nelerin girdiği ilgili maddelerde yazıyor. Özetle 'şiddet kullanarak yönetim değiştirme girişimi, işgale kalkışma, yönetime karşı silahlı eylem ve/veya bunları bilip devlete haber vermeme' ihanet olarak sıralanıyor.

Cezası ise müebbet... Yani ömür boyu hapis...

İşte UBP diyor ki şimdi, bunlar yetmez. Çünkü bu tür bir hareket yok, olmadı da hiç...

İlçe Başkanı 'kapsamı genişlesin' diyor.

Ve aslında şunu demeye getiriyor: Düşünceyi suç sayalım ve ömür boyu güneş yüzü göstermeyelim!

Ve dikkat buyurun, bunu öyle yönetim değiştirmeye, işgale, silahlı eyleme niyetli birileri olduğu için söylemiyor.

Ne için söylüyor?

Bir fotomontaj için!..

Bir düşünce ve mizah eseri için...

Başlıktaki soruyu gerçekten de çok merak ediyorum: UBP kime özeniyor, kimi rol modeli alıyor acaba?

Sizce?

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