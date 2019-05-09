"UBP ile kahve bile içmeyenler için kahveler demlendi mi?"
"Bu filmi 2 Nisan 2016'da görmüştük. O Cumartesi sabahı UBP Parti Meclisi hükümetten çekilmişti. Sonrasında kurulan hükümetin yaşattıkları hatırlandıkça irkiltiyor."
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2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat son siyasi gelişmeleri sosya medya hesabından yorumladı.
"2016'da da UBP'nin hükümetten çekildiğini ve sonrasında kurulan hükümetin yaşattıklarının hatırlandıkça irkilten şeyler olduğunu dile getiren Talat, "Bu filmi 2 Nisan 2016'da görmüştük. O Cumartesi sabahı UBP Parti Meclisi hükümetten çekilmişti. Sonrasında kurulan hükümetin yaşattıkları hatırlandıkça irkiltiyor. Şimdi bakalım UBP ile kahve bile içmeyenler açısından aradan geçen bir yılı biraz aşan sürede kahveler demlendi mi?"
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