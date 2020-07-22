“UBP ile diyalogda bir azalma oldu…”

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, UBP’nin ‘yeni bir Hükümet’ arayışında olduğuna dair bilgisi olmadığını ama böyle bir çaba varsa da saygı duyacağını kaydetti.

Özersay, Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in konuğu oldu, “Görevimizin başındayız ama UBP başka bir çalışma yapma ihtiyacı hissetmişse, başka partilerle görüşüyorlarsa o da herhalde önümüzdeki günlerde belli olur bizimle de paylaşırlar, saygı duyarız” dedi.

Dün akşam HP’nin Parti Meclisi’nin toplandığını ve bazı değerlendirmeler yapıldığını kaydeden Özersay, HP’nin bu dönemde ülkeyi Hükümetsiz bırakma niyetinde olmadığını belirtti.

Hükümet içerisinde sıkıntı yaşandığı andan itibaren diyalogda bir azalma olduğunu da açıklayan Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile aynı tarihte Erken Seçim olması durumunda, Cumhurbaşkanlığı adaylığını tercih edeceğini de belirtti.

“Görevimizin başındayız ama…”

Özersay’ın açıklamaları şöyle:

“Benim yeni bir koalisyon çalışmasından haberim yok. HP’nin duruşu nettir. Biz görevimizin başındayız mesajını verdik. İr koalisyonda anlaştığımız şeyler çerçevesinde onları yapalım diye bir tavır koyduk. İmar Planı’nda da bu kadar çaba boşa gitmesin, değerlendirelim, bitirelim dedik.

Görevimizin başındayız ama UBP başka bir çalışma yapma ihtiyacı hissetmişse, başka partilerle görüşüyorlarsa o da herhalde önümüzdeki günlerde belli olur bizimle de paylaşırlar, saygı duyarız.

Bizim için önemli olan verdiğimiz sözleri yerine getirmek, o sözler HP’nin sözleri değil, Hükümet’in sözleri.

HP böyle bir dönemde ülkeyi Hükümetsiz bırakma niyetinde değil. Derdimiz Hükümeti bozma olsa, bozardık.

Ülkeyi hükümetsiz bırakmama gibi bir duruşumuzu var, netti. UBP ‘başka bir hükümet’ isterse, kınamam.

Diyalog azaldı ama Ersin Bey bana bir şey demedi”

“Şu ana kadar bana Ersin Bey’den ‘sizle devam edemeyeceğiz’ gibi bir mesaj gelmedi.

Sıkça görüşmüyoruz, 19-20 Temmuz’da törenler nedeniyle bir araya gelişimiz oldu. Hükümet içerisinde sıkıntı yaşandığı andan itibaren diyalogda bir azalma oldu ama konuşmuyoruz diye de değil.

Bu Hükümet’le devam etmek istemem derlerse hakikaten saygı duyarım ama derdimiz kaçalım, başka Hükümet kuralım değil. Kimseyle de başka bir Hükümet için görüşmem olmadı. Fikri Bey’le bir telefon konuşmam oldu, Fikri Bey de benim arkadaşımdır.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ‘kıytırık bakanlık’ ifadesini yakışıksız bulduğumu da söylemek isterim. Bu devletin tüm bakanlıkları aynı değerdedir. Bu olmadı…”