UBP ile DİSİ görüştü

Anamuhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokratik Seferlik Partisi (DİSİ), bazı noktalarda farkı görüşleri olsa da bugün yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduklarını ve bunu devam ettireceklerini açıkladı.

UBP ile DİSİ, yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sonrasında UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu birer kısa açıklama yaptı.

Konuşmaların ardından UBP Dışilişkiler Komitesi Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu ile DİSİ Kıbrıs Sorunu Ofisi Başkanı Charalambos Stavrides İngilizce, Türkçe ve Rumca olarak ortak açıklama okudu.

Tatar’a görüşmede UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy, UBP Dışilişkiler Komitesi Üyeleri UBP Milletvekilleri Ersan Saner ve Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirip, güzel bir toplantı yaptıklarını kaydetti. Bir araya gelip, görüşmenin ve karşılıklı saygı duymanın önemine vurgu yapan Tatar, yakın zamanda iade-i ziyarette bulunacaklarını söyledi.

NEOFİTU

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise konuşmasında, Tatar’ın da kendisi gibi Poli bölgesinden olduğunu ve köylerinin komşu olduğunu belirtti.

ORTAK AÇIKLAMA

UBP Dışilişkiler Komitesi Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu İngilizce ve Türkçe olarak okuduğu ortak açıklamada, iki partin Kıbrıs sorunundaki mevcut durumu görüştüklerini kaydetti.

DİSİ ile farklı görüşleri olsa da yapıcı bir şekilde görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Hasipoğlu, yakın zamanda diyaloğa ve görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini belirtti.

Hasipoğlu, bundan sonraki görüşmede kendilerinin Kıbrıs'ın güneyine giderek DİSİ’yi ziyaret edeceklerini kaydetti.