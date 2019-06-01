UBP-HP’ye güvenoyu…

Hükümet programıyla ilgili görüşmelerin önceki gece yarısından önce tamamlanmasının ardından Bakanlar Kurulu için güven oylaması bugün açık oyla yapıldı.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti güvenoyu aldı. Meclis oturumunda hükümete 28 kabul, 13 ret oyu çıktı. 9 kişi oylamaya katılmadı...Toplantıya UBP Milletvekilleri Hüseyin Özgürgün ve Sunat Atun katılmadı.

Meclise katılmayanlar arasında olan Koral Çağman, Sıla Usar İncirli, Özdil Nami, Hüseyin Özgürgügün, Fikri toros, Bertan Zaroğlu İZİNLİ, Teberrüken Uluçay ve Armağan Candan ise GÖREVLİ olarak yoklama kayıtlarına geçti.

Oylamaya katılmayan UBP vekilinden Sunat Atun'un Umre'ye gittiği için adada bulunmadığı öğrenildi.

Görüşme 10 Haziran'a ertelendi...

3 Haziran'daki görüşme 'oy çokluğuyla' 10 Haziran'a ertelendi. Çeler, bu kararı oylarken “vatandaşa tatil vermedik kendimize mi verdik” diye tepki gösterdi ve olumsuz oy kullandı. Çeler'in olumsuz oyuyla birlikte karar, 'oy birliğiyle' değil, 'oy çokluğuyla' verildi.

Tatar: "En büyük temennim, muhalefetin ve iktidarın bu çalışmaları kardeşçe yürütmesi"

Hükümete güvenoyu veren, vermeyen milletvekillerine teşekkür eden Tatar, “Bu demokrasinin güzelliğidir. Bu yüce Mecliste çok önemli çalışmalara içerisinde bulunduk, bulunmaya devam edeceğiz. Hükümetimiz, hükümet programında ifade edildiği gibi Kıbrıs konusunda, gerek ekonomik, gerek siyasal ve kültürel, her türlü konuda KKTC’ye hizmet etmek için gece gündüz çalışacaktır. Ancak bu çalışmaların başarılı olabilmesi Meclis’te uyum içinde, komitelerde, Genel Kurulda yapacağımız çalışmalara demokrasinin daha da kökleşmesi ve insanlara hizmet verebilmek için hep birlikte muhalefetle birlikte” dedi.

Tatar, KKTC’ye hizmet için çalışacaklarını kaydederek, “En büyük temennim, muhalefetin ve iktidarın bu çalışmaları kardeşçe yürütmesi. Memlekete hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu



UBP-HP Koalisyon Hükümeti Meclis’te 30 koltuğa sahip…

Oylamada, Bakanlar Kurulu'nun güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyordu.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyordu.

Cumhuriyet Meclisi’nde halen UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Dörtlü koalisyonun istifasının ardından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 14 Mayıs’ta UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Tatar da tüm partilerle yaptığı görüşmelerin ardından HP ile kurduğu kabinenin listesini 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’na sunmuştu.