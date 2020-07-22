UBP-HP'de 'yanlış anlaşılma' tartışması

UBP Genel Sekreteri'nin BRT'de yayınlanan 45+ programında sarf ettiği bir kelime yanlış anlaşıldı, krize neden oldu.

Haber Kıbrıs isimli haber sitesinde yayınlanan haberde, Ersan Saner'in, HP'li İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars için, "hükümetin küçük kadını" ifadesini sarf ettiği yazıldı. Söz konusu ifade kısa süre içerisinde sosyal medyada HP'lilerin tepki dalgası ile karşılandı.

Yaşanan kısa süreli krizin ardından, UBP Genel Sekreteri sosyal medya hesabından açıklama yaparak, öyle bir ifade de bulunmadığını, "hükümetin küçük kanadı" dediğini açıkladı.

Ne oldu?

HP milletvekili Jale Refik Roger, sosyal medyada yaptığı açıklamasında, Ersan Saner bugün katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamalarda, haddini aşan, kendisine ve temsil ettiği makama yakışmayan açıklamalarda bulunmuştur. Kadını değersiz ve küçük gören cinsiyetçi söylemi bütün insanlara yöneltilmiş çağ dışı bir hakaret ve tehdittir. Halkın Partisi olarak, söylediği tüm söylemleri kendisine aynen iade ederiz" ifadelerini paylaştı.

Saner'in düzeltmesi

Ersan Saner, sosyal medyadan düzeltme yaparak, ifadelerinin yanlış anlaşıldığını kaydetti.. İşte Saner'in açıklaması:

Benim kültürümde değil kadınlarımızı, hiç kimseyi aşağılamak , hor görmek yoktur. BRT’de katıldığım programda “HÜKÜMETİN KÜÇÜK KANADI “ dedim ama bir haber sitesi bunu “ HÜKÜMETİN KÜÇÜK KADINI” demişim gibi yazdı. Şu anda ilgili haber sitesine bakılırsa bunun ilgili haber sitesinden de bu yazilimi yanlis yapildigini ve haberin kaldırıldığını gorebilirsiniz. Asla böyle bir söylemim olmadı olamaz. Bu açıklamamı bana sormadan haber yapanlarla, fırsat bilip bana eleştiri yönelten başta Sayın Özersay olmak üzere herkesi kınar,tüm kadınlarımıza, halkımıza en derin saygılarımı sunarım...

HP Genel Başkanı: "Ya arkasında dik durursun ya da özür dilersin"

UBP Genel Sekreteri'nin açıklamsının ardından, HP Genel Başkanı Yenal Senin meydan okuma niteliğinde bir açıklama yaparak, "Ağızdan çıkan söz sahibini bağlar. Ya arkasında dik durursun ya da özür dilersin. Bunu yapmayıp dönüp üstüne "Kınama" mesajı yayınlamak abestle iştigaldir" dedi.

İşte Senin'in açıklamsı:

"Ağızdan çıkan söz sahibini bağlar. Ya arkasında dik durursun ya da özür dilersin. Bunu yapmayıp dönüp üstüne "Kınama" mesajı yayınlamak abestle iştigaldir. Bugün sınırlarını bilmeyip onu bunu görevden almak lazım denileceğine bence kendisi bu sözlerden sonra mensubu olduğu parti'yi daha fazla zedelemeden kendi görevini bıraksın.. Siyasi hesaplar- rant düzeni değil, toplum menfaati herşeyden önce gelir. Bu anlayış bu topraklarda hakim olana kadar mücadeleye #devam"