UBP-HP’de ‘temsiliyet’ krizi: Ya tamam, ya devam

HP SAĞLIK BAKANLIĞI’NI DA İSTİYOR… Halkın Partisi’nin mevcut 3 bakanlık dışında Sağlık Bakanlığı’nı da talep etmesi, önemli kurumları bünyesine katma isteği, görüşmeleri deyim yerindeyse ‘bekleme moduna’ aldı.

Öte yandan koalisyon masasında, HP’nin; Kalkınma Bankası, Vakıflar Bankası, Lefke Avrupa Üniversitesi, Din İşleri Dairesi, Spor Dairesi gibi önemli kurumları da bünyesine katmak için pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

TATAR’DAN ‘VEKİL SAYISI’ VURGUSU… UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümetin bir bütün olarak çalışacağını, o yüzden herkesin milletvekili sayısına göre hakkını adil bir şekilde alması gerektiğini söyledi. HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise bakanlıklar, daireler, kurum - kuruluşlar ve bu kurumlardaki temsiliyetler konularında karşılıklı öneriler yapıldığını, bu konuda UBP’den yanıt beklediklerini aktardı.

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde UBP-HP arasında dün gerçekleşmesi planlanan heyetler arası toplantı iptal edildi.

Her iki parti arasında özellikle bakanlıklar, daireler, kurumlarla ilgili kıran kırana bir ‘pazarlık’ yaşandığı siyasi kulislere yansıdı.

Halkın Partisi’nin mevcut 3 bakanlık dışında Sağlık Bakanlığı’nı da talep etmesi, önemli kurumları bünyesine katma isteği, görüşmeleri deyim yerindeyse ‘bekleme moduna’ aldı.

Özellikle UBP Genel Başkanı, Milletvekili Ersin Tatar’ın vekil sayısına göre bakanlıklar ve ilgili dairelerin paylaşımının ‘adil’ şekilde paylaştırılmasına yönelik bulgu yapmasına rağmen, HP kanadının bu teklife sıcak bakmadığı da ifade edildi.

UBP ve HP arasında ‘temsiliyet’ sancısı sürerken, YENİDÜZEN’in ulaştığı UBP’li yetkililer görüşmelerle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını savundu.

Aynı kaynaklar, ertelenen görüşmenin bugün gerçekleşebileceğini de belirtti.

Değerlendirmeler sürüyor…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, en başından itibaren bakanlık ve kamu kurumlarında partilerin milletvekilli sayısına göre dağılımı savunduğunu kaydetti, hükümetin bir bütün olarak çalışacağını, o yüzden herkesin milletvekili sayısına göre hakkını adil bir şekilde alması gerektiğini söyledi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise iki parti arasında bakanlıklar, daireler, kurum - kuruluşlar ve bu kurumlardaki temsiliyetler konularında karşılıklı öneriler yapıldığını ifade ederek, tarafların kendi iç değerlendirmelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Özersay, bu konuda UBP’den yanıt beklediklerini, bu yüzden dünkü heyetler arası görüşmenin yapılamayacağını ifade etti.

Yazılı talebe yanıt yok…

İki kez heyetler arası görüşen, UBP-HP de önceki gün genel başkanlar teke tek toplantılarını sürdürdü.

Görüşmede, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP ile hükümet kurma şartlarını sundu.

Yazılı olarak iletilen teklife UBP’den henüz yanıt gelmedi.

Tatar’dan yoğun mesai…

UBP Genel Başkanı Tatar, dün de gün boyunca yoğun mesai harcadı.

Parti içerisinde değerlendirme yapan Tatar, HP’nin teklifini aktardı, nabız yokladı.

Koalisyon görüşmelerinin devam edip etmeyeceği, UBP kanadının HP’ye vereceği yanıt yön verecek.

Mevcut bakanlıklar dışında Sağlık Bakanlığı da talebi…

Görüşmelerde mevcut 3 bakanlık dışında HP, Sağlık Bakanlığı’nı da talep etti.

HP’nin bakanlık için düşündüğü ismin Hasan Topal olduğu da öğrenildi.

HP, önemli kurumları da istiyor…

HP’nin Kalkınma Bankası, Vakıflar Bankası, Lefke Avrupa Üniversitesi, Din İşleri Dairesi, Spor Dairesi gibi önemli kurumları da bünyesine katmak için pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

GENEL BAŞKANLAR NE DEDİ?

Tatar: Herkes vekil sayısına göre hakkını almalı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Halkın Partisi (HP) ile koalisyon hükümeti kurma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tatar, ülkede ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını, tüm sektörlerin önemli sorunlarla boğuştuğunu belirtti ve “amacımız sorunlara çare bulacak bir hükümet kurmaktır” dedi. Ersin Tatar, gelinen noktada Bakanlıklar ve bunlara bağlı daireler üzerinde durduklarını kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin hükümet kurma çalışmaları ile ilgili sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görüşmelerinde en başından itibaren bakanlık ve kamu kurumlarında partilerin milletvekilli sayısına göre dağılımı savunduğunu kaydetti.

Tatar, hükümetin bir bütün olarak çalışacağını, o yüzden herkesin milletvekili sayısına göre hakkını adil bir şekilde alması gerektiğini söyledi.

Kurulacak hükümette Bakanlıklara, yasalara ve işlevselliğe göre kurumların paylaşımının söz konusu olması gerektiğini ifade eden Tatar, örnek olarak; Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmasını gösterdi.

Tatar, halkın bir an önce hükümet arayışlarının sona ermesini istediğinin bilinci içinde olduklarını da kaydetti.

Özersay: UBP’den yanıt bekliyoruz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile bir koalisyon hükümeti kurup kurmayacaklarının henüz netleşmediğini bildirdi.

Özersay, “kendileri açısından kurulması olası bir koalisyon hükümetinin; temel ilkeleri ve çalışma kurallarının, bakanlık ve diğer kurumlar kadar önemli” olduğunu vurguladı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin UBP ile HP arasında sürdürülen hükümet kurma çalışmaları ile ilgili sorularını yanıtladı.

Özersay, iki parti arasında bakanlıklar, daireler, kurum - kuruluşlar ve bu kurumlardaki temsiliyetler konularında karşılıklı öneriler yapıldığını ifade ederek, tarafların kendi iç değerlendirmelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Bu konuda UBP’den yanıt beklediklerini, bu yüzden dünkü heyetler arası görüşmenin yapılamayacağını ifade eden Özersay, önceki gün UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştüklerini, ancak henüz iç değerlendirme sürecinin tamamlanmadığından bugünkü görüşmenin yapılamayacağını söyledi.

Özersay, iki parti arasında bir koalisyon kurulup kurulmayacağının bu aşamada henüz netleşmediğini belirterek, koalisyonun temel ilkelerinin ve çalışma kurallarının ne olacağı konusunda taraflar arasında bir belge değişimi yapıldığını ve bu konudaki müzakerenin devam ettiğini kaydetti.

Özersay, kendileri açısından bu temel ilkeler ve çalışma kurallarının bakanlık ve diğer kurumlar kadar önemli olduğunu vurguladı.