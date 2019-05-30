UBP-HP’de erken sancı

Ayşe GÜLER

Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi (UBP-HP) Hükümeti peş peşe gerilimler yaşıyor.

“Dış kaynaklı müdahalelerle kurulduğu” iddia edilen yeni hükümeti oluşturan partilerden HP peş peşe istifalarla sarsılırken, UBP’de ise eski genel başkan Hüseyin Özgürgün “güven oylamasına katılmayacağını” açıkladı.

Koalisyon kararının ardından her iki parti de ilk etapta kendi içinde yükselen sesler ve istifalarla gündeme geldi.

UBP’de kabinede yer almayan vekillerin verdiği tepki, genel sekreter krizinin ardından, son olarak da eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün hükümete güvenoyu vermeyeceğini açıklaması yaşananlara tuz biber ekledi.

Böylelikle 4’lü koalisyon hükümetinin ardından göreve başlayan UBP-HP Koalisyon Hükümeti, siyasette farklı bir boyutta tarihe geçti.

İlk bölünme: Koalisyon kararının alındığı gün

Koalisyon ortağı Halkın Partisi’nde ‘bölünmeler’, UBP ile koalisyon kararı alındığı gün yaşanmaya başladı.

22 Mayıs’ta gerçekleşen HP Parti Meclisi toplantısında UBP’yle koalisyon kararına 40 evet, 20 hayır oyu ile alınmıştı.

Meclis’te de kriz: Vekillerden ‘kabine’ tepkisi

Yeni hükümet meclisin bilgisine getirildiği gün meclis toplantısı 26 vekille açılmıştı. Yeni kurulan UBP-HP Koalisyon Hükümeti ilk toplantıda nisabı bulamakta zorlanmış, Meclis Genel Kurulu'na hükümete mensup 26 milletvekili gelmişti.

Muhalefetin katılımı ile başlayan meclis toplantısının sonuna doğru UBP’li Ersan Saner salona girmişti.

Meclis toplantısına kabine oluşumunda adı geçen ancak bakanlık alamayan UBP’li vekillerin tepkili oldukları için gelmedikleri iddia edilmişti.

Toplantıya UBP’li vekiller İzlem Gürçağ ve Kutlu Evren katılmamıştı

HP’den ise Hasan Topal meclise gelmemişti. 3 ismin de bakanlıklarda adı geçiyordu.

Öte yandan yine adı bakanlık tartışmalarında anılan UBP'li Önder Sennaroğlu'nun da nisabı sağladıktan sonra meclisten ayrıldığı görülmüştü.

İlk istifalar…

Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon kararından bu yana Halkın Partisi’nde art arda istifalar yaşanmıştı.

Girne’den Parti Meclisi Üyesi Melih Özhakkı alınan koalisyon kararının ardından partideki görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı.

Özhakkı’nın ardından Lefkoşa Türk Belediyesi Halkın Partisi Meclis Üyesi Umut Öksüz, Halkın Partisi'ndeki aktif siyasi hayatını sonlandırdığını, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceği sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Kumser, Bozkurt ve Boşnak da ayrılmıştı…

Ardından, Parti Kurucu üyelerinden, Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeliğinden Genel Sekreter Yardımcılığı’na dek birçok farklı alanda görev yapmış Ayşen Kumser ve kuruluşundan bu yana partide görev alan, Parti Meclisi Üyesi Orkun Bozkurt istifalarını duyurmuştu.

Ayşen Kumser partideki tüm görevleri ve partiden istifa ederken, Orkun Bozkurt Parti Meclisi'nden istifa ettiğini, gönüllü olarak çalışmaya devam edeceğini belirtmişti.

HP üyesi Arif Boşnak da partiden istifa etmişti…

‘Genel sekreterlik’ çıkmazı…

Halkın Partisi’nde siyasi hareketlilik sürerken, UBP’de de benzer durumlar yaşandı.

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev alan UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy’un görevinden istifa edip, etmeyeceği konuşulmuştu.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Taçoy’un genel sekreterlik görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Taçoy ise BRT’de katıldığı Sabah Haber programında bir soru üzerine, bakan olması nedeniyle parti genel sekreterliğinden istifa etmeyeceğini söylemişti.

Parti tüzüğünün iki görevi yürütmesine yönelik bir engel teşkil etmediğini belirten Taçoy, tüzüğün sadece parti içi çift görevden bahsettiğini kaydetmişti.

Genel sekreterlikten istifa etmeyeceğini vurgulayan Taçoy, “bakanlıktan gidebilirim ama genel sekreterlikten değil” şeklinde konuşmuştu.

Özgürgün, güvenoylamasında ‘yokum’ dedi…

UBP-HP Koalisyon Hükümeti’ndeki son kriz Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili yaşandı.

UBP-HP Hükümetinin güven oylamasının yapılacağı Meclis toplantısına katılmayacağını açıkladı.