UBP-HP yeniden koalisyon masasında

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, UBP ile HP yeniden bir araya geldi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığındaki görüşmeci heyetler, Halkın Partisi Genel Merkezi’nde ‘resmi’ olarak ikinci kez görüşüyor.

Görüşme az önce başladı.

Görüşmede HP Heyetinde Hasan Büyükoğlu, Hasan Topal, Jale Refik Rogers, Mesut Genç, Yenal Senin gibi isimler yer aldı. UBP Heyetinde ise Hasan Taçoy, Nazım Çavuşoğlu, Özdemir Berova ve Dursun Oğuz yer aldı.