UBP-HP Koalisyonu…

Kuzey Kıbrıs’ta herkesin bildiği sır: Kurulacak olan yeni hükümetUBP-HP Ortaklaşması’dır. Uzun süren sancılardan sonra Özersayve HP bu hükümeti doğurdu… Çanağı Denktaş ve DP’nin başındakırmaya çalışırken, Özersay’dan olma, ‘ToparlanıyoruzHareketi’nden doğma HP kendi başında kırdı çanağı…

Senaryoda yazıldığı gibi, yeni hükümeti kurma görevi UBP’ninbaşkanı Tatar’a verildi; o da tüm partilerle temasını çarçabuk yapıphükümeti kuracağı ortağı HP ile ayrıntıları konuşmak üzeregörüşmeye başladı… UBP’ye göre HP ile toplanıyorlar, HP’yegöre UBP ile toparlanıyorlar… Pazarlık güçlerini yükseltmek içinkamuoyuna yönelik «İlla ki UBP-HP hükümeti olacak değil, anlaşamazsak herkes yoluna» mealinden açıklamalar yapıyorlarama kaçarı yok; emir büyük yerden ve ortaklaşacaklar…

Mevcut meclis aritmetiği aslında istikrarlı hükümetler için uygundeğil… O parti - bu parti milletvekili sayıları toplandığındamecliste rahat bir çoğunluk hesabı çıkar ama işin pratiğinegelindiğinde o parti - bu partinin hükümet uyumu sorunu var; birde sağ partilerde milletvekillerinin bakan olmak arzusunun şiddetihükümeti oluşturmaya ve sürdürmeye hep tehdit olmuştur. Dolayısıyla, bu meclis aritmetiğinden istikrarlı bir hükümet çıkmaolasılığı çok düşük. Zaten hükümetlerin ortalama ömrü 14 ay, yanien fazla Cumhurbaşlanlığı seçimlerinin tamamlanmasına kadargidecek. Hele ki cumhurbaşkanlığı seçimini Özersay kazanamazsa, hele ki ikinci tura bile kalamazsa, hükümet 14 ayı da zor bulur; erken seçim kaçınılmaz olur.

Şimdi kurmaya çalıştıkları UBP-HP hükümeti ne vaat ediyor?! Gökyüzü sınır; seçmen ne isterse vaat listesinde olacak… Öyle birhükümet programı yazılacak ki, Kuzey Kıbrıs’ın tüm ekonomik vesosyal kesim ve kesitlerine harikalar yaratılacağı söylenecek birprogram metni olacak… Hükümeti oluşturacak olan UBP’nin sözverip de yapmama özelliği şahitli ıspatlı bilinen bir gerçek… Hükümetin küçük ortağı HP’nin ise söz söyleyip de aksini yapmatarzında geliştirdiği geleneğini bozacağına dair bir ipucu yok… Dolayısıyla, hükümet metni halkın tüm kesim ve kesitlerininkendini vaatlere boğulu bulacağı bir program olacak amauygulamada halkın tüm kesim ve kesitlerinin bunalımlardaboğulacağı icraatlar yaşanacak.

Kıbrıs sorunu bağlamında ise, henüz görüşme sürecininbaşyacağaına dair bir emare olmadığı için çok da derine dalacakdeğilller; ancak masa kurulacağına dair bir gelişme olursa, sürecibaltalamak için ellerinden geleni ardlarına koymayacaklar. Hele kiÖzersay bu yönde önde giden olacak… Kıbrıs Türk tarafınıntezlerinde ray değiştirmesi gereğinden başlayarak, bir türlüayrıntısını veremediği ‘Özel İlişkiler’ çözüm modelini ortaya atarakve hala daha sürecin başlamasını engelleyemezse, cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok yakın bir tarihte sürecibaşlatmanın yanlış olacağını çünkü yeni cumhurbaşkanı kendisiolacağını iddia ederek bu süreci devam ettirmeyeceğini dahi söyleyebilecek. Bütün bunları ayan beyan söylemese dahi, mealinianlamamak için aptal olmak gerekecek… Kıbrıslı Türkler de aptalsınıfında değil…

Bu hükümetin oluşumuna hayat öpücüğünü verecek kişi deKKTC’ye geldi, TC Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay… Birtürlü imzalanmamış KKTC – TC mali protokolünün TC tarafımuhatabı… Şimdi Tatar ve Özersay’a «Uzun etmeyin, bitirinortaklaşmayı da protokolü de imzalayalım» diyecek belki de…Ama imza herşey değil ki!... Nakit akışı olacak mı? Esas konubu… Nasıl ve ne kadar olabilir ki?! Türkiye’de de para yok, olankuruşu İstanbul Büyükşehir Belediye seçimini kazanmayaharcayacaklar… UBP-HP hükümetine de Hakan Peker’in «Hey Corç versene borç, Olmaz Maykıl bende de yok» şarkısınıgöderecekler… Türkiye’de sıkı para politikasına girilmiş birdurumda, protokolde yazıldı diye para mı verilir; Türkiye ekonomisinde katma değer yaratacak o kadar üretim faaliyetivarken KKTC’ye mi verilcek paralar?!… «Alın da idare edin» babından, serum gibi damlaya damlaya verecek ama UBP-HP hükümetinin yarattığı «Bu hükümet Türkiye’den parayı alır» havası da boşa çıkacak…

Son nokta… HP’de de UBP’de de milletvekilleri şimdidenbakanlık için baskı yapmaya başladı. HP’li milletvekilleri iki eskibakanın yeni kabinede olmaması üzerine yoğun çalışıyor. UBP’deise başkanın dışındaki yirmi milletvekili de bakan olmak istiyor; arzularını gerçekleştirmek için de baskı ötesi, tehdit öncesi tavırlarvar…

Ve bütün bu olgulara bakıldığında, böyle bir rahimden doğacakhükümet sağlıklı olmayacağı gibi, uzun da yaşayamayacak… HayıfKıbrıslı Türklere… Vebali HP’ye...