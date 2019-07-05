'UBP-HP Hükümeti bizi karşısında bulacak'

Sendikal Platform, HP kesintisinden dolayı Başbakanlık önünde hükümeti protesto etti. Başbakanlık önünde açıklama yapan sendikal Platform ardından siyah çelenk bıraktı.

Sendikal Platform UBP-HP Hükümetinin kanun gücünde kararnameyle ve sendikalarla istişare yapmadan “tasarruf” gerekçesi ile çalışanların, emeklilerin, sosyal sigortalıların yasal olarak alması gereken “Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden” %2 kesinti yapmasını protesto etti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan'ın Sendikal Platform yaptığı ortak açıklamanın tam metni şu şekilde:

UBP-HP Hükümeti ilk icraat olarak kanun gücünde kararname ile ve hiçbir sendika ile istişare yapmadan, “tasarruf” gerekçesi ile çalışanların, emeklilerin ve sosyal sigortalıların yasal olarak alması gereken Hayat Pahalılığı Ödeneği’nden %2 kesinti yapmaya karar vermiştir.

Geçmişte çalışanların maaş ve ücretlerine göz dikerek kesintiye gitmeyi alışkanlık haline getiren ve hak gasbında sabıkalı UBP, yanına dürüst temiz siyaset diyerek topluma yalan söyleyen HP’yi de alarak çalışanların ve emeklilerin haklarını çalmaya kararlı görünmektedirler.

Bizler öncelikli olarak “Asgari Ücret Tesbit Komisyonu”nun acilen toplanıp açlık sınırında yaşayan emekçilerin aldığı asgari ücretin de yeniden belirlenmesini ısrarla talep etmekteyken, UBP-HP hükümeti çalışanları, emeklileri ve sosyal sigortalıları soymaya yönelmiştir.

2010 yılında geçirdikleri Göç Yasası ile gençlerin maaşını ve geleceğini çalan UBP aynı zamanda 2011 yılında %14,72’lik Hayat Pahalılığı Ödeneği’ni de gasp etmiştir. Bu da yetmezmiş gibi Türk Lirası kullanmadan dolayı maaş ve ücretler TL’nin devalüasyonu yüzünden döviz karşısında %40 oranında erimiş, iğneden ipliğe, akaryakıttan, elektriğe su ücretlerine kadar herşey %100’ü aşkın oranda pahalanmıştır. Bu gerçekler ortada iken denk bütçe ve tasarruf söylemleri ile yapılmak istenenin çalışanlar ve emeklilerden kesinti yapıp, rant ve teşviklerden beslenen ganimetçi sermayeyi beslemektir.

UBP-HP Hükümeti’nin kurulma aşamasında Ankara’daki AKP yetkililerinin ayağında gidip, dörtlü koalisyon hükümetini gammazlayan bu çevrelerin gerçek amacı UBP-HP Hükümeti’nin bu ilk icraatı ile ortaya çıkmıştır. Turizm teşviki, ihracat teşviki ve her türlü avanta ile devletin sırtına asalak olanlar, çalışanlardan ve emeklilerden yapılacak olan kesintilerle, muafiyet ve aflarla destek olunmasının tek bir hedefi olabilir o da, UBP ve HP’nin seçim dönemlerinde ganimetçi sermayeden alınan maddi destekle oy avcılığı yapmalarıdır.

Emek ve çalışan düşmanı bu iki parti denk bütçeden ve tasarruftan bahsederken savunma bütçemizin dışında olan ve 17 aydır TC tarafından ödenmeyen 400 milyar TL’yi aşkın harcamalarından doğan alacaklarını bahsetmemektedir. Hükümete gelene kadar “biz Türkiye’den para alırız” gibi dilenci söylemlerini dillerinden düşürmeyen UBP-HP hükümet yetkilileri hak ettiğimiz bu ödemeleri bile almaktan acizdirler.

Bilinmelidir ki, çalışanların ve emeklilerin haklarına göz dikenlerin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Bu işbirlikçi hükümeti kuranın ve Kıbrıs Türk toplumunun fakirleşmesini adadan göç etmesini, bağımlılığın artmasını hedefleyenin AKP Hükümetlerinin olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, para uğruna, asimilasyon, entegrasyon politikalarının Kıbrıs Türk toplumuna uygulanmasına uğraş veren UBP-HP Hükümeti ile ranttan, teşviklerden ve ucuz emek sömürüsünden beslenen ganimetçi sermaye bizi karşısında bulacaktır.