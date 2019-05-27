Fehime ALASYA

UBP-HP Hükümet Programı okunuyor. Yeni hükümetin güvenoyu süreci bugün hükümet programının Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasıyla başlıyor.

Genel Kurul Meclis Başkanı Teberrükken Uluçay başkanlığında saat 11.00’de çalışmalarına başladı. Genel Kurulda ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlara yer verildi. Bu bölümde Danışma Kurulunun gelecek birleşimine ilişkin kararı okundu. Karara göre Genel Kurulun yarınki birleşimi ertelendi. Genel Kurulda daha sonra Hükümet programının okunmasına geçildi. Hükümet Programını UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar okuyor.

Eğitim, sağlık, ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi alanlarda detaylar paylaşan Tatar’ın okuduğu programda yer alan bazı ayrıntılar:

Gerek ekonomik Koordinasyon Kurulu, gerekse Reel Sektör Danışma Kurulu daha etkin ve yoğun bir şekilde çalışacaktır.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği güçlendirilecek ve Mukayyitliğin ana görevi olan denetim fonksiyonu arzu edildiği gibi yerine getirilecektir. Böylece denetlenen, şeffaf güçlü kooperatifler oluşturulacaktır.

E-Devlet projesinin bir an önce hayat bulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Bağımlılık Danışma ve destek Hattı en kısa sürede hizmete girecektir.

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyonu Kurulu’nun çalışmalarına gereken destek verilecektir.

BRTK’nın yayınlarının niteliği güçlendirilecek ve çağdaş anlayışla yayınlarını sürdürecektir.

Alkol v Madde Bağımlılığı Tedavi e Rehabilitasyon Merkezi, hayata geçirilecek, bağımlı gençler ve bireylere çağdaş destek sağlanacaktır.

Muhasebe Denetim ve Meslek Yasası çıkarılacaktır.

E-Vergi ile vergi yükümlülükleri alanında çalışmalar olacak.

Vergi bilincinin arttırılması için çalışmalar yapılacaktır.

“Gümrük Bilgi Sistemi” projesi, 2020 yılı başında hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası yasallaştırılacaktır.

Tatar, hükümetin Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı eliyle yürütülecek olan dış politikasındaki temel hedeflere de değiniyor.

Mali politika ve hedefler doğrultusunda, kamu mali yönetimiyle ilgili de bilgi aktaran Tatar, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’nın çıkarılacağını ifade etti.

Tüketiciyi koruyacak şekilde yeni bir şans oyunları yasası hazırlanması, cezaevi, muhtarlıklar, kırsal kesim arsası altyapıları, iskan, topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası’yla ilgili çalışmalar gibi başlıklara değinen Tatar, toplam 36 sayfada oluşan Hükümet Programı’nın yarısını okudu.

Bayındırlık ve Ulaştırma…

Kara yolları ağını geliştirilmesi ve güveliğinin arttırılması, trafik güvenliğini artırmak, ölümlü ve ciddi yaralanmalı çarpışmaları önlemek için Eğitim, Denetim, Mühendislik, Acil Hizmetler, Açığa çıkarma, Değerlendirme ve Teşvik unsurlarından oluşan Vizyon Sıfır Trafik Güvenliği Sistemi benimsenecektir.

Çocuk ve gençlerin trafik güveliğine dair duyarlılığının arttırılması, sürücü eğitimi, eğitimlerin eğitim tazelemesi ve sınav sisteminde uluslararası standartlar geliştirilecek, ehliyet kategorilerinde uluslar arası sisteme geçilmesi, Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta tam donanımlı birer istasyon kurulması, bakanlık ve tüm bağlı birimlerin arşiv sistemi dijital ortama taşınacaktır.