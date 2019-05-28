UBP-HP Bakanlar Kurulu toplanıyor
Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, bugün yapılıyor.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, bugün yapılıyor.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında, saat 12.30’da toplanacak.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 35. Hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısında, gündemdeki acil konuların ele alınması bekleniyor.
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