UBP-HP Bakanlar Kurulu toplandı
Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, bugün yapılıyor.
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, bugün yapılıyor.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında, saat 12.50’da toplandı.
Bakanlar Kurulu toplantısında, gündemdeki acil konuların ele alınması bekleniyor.
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