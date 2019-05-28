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UBP-HP Bakanlar Kurulu toplandı

UBP-HP Bakanlar Kurulu toplandı

Ulusal Birlik Partisi – Halkın Partisi Koalisyon Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, bugün yapılıyor.

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) Koalisyon Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı, bugün yapılıyor.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında, saat 12.50’da toplandı.

Bakanlar Kurulu toplantısında, gündemdeki acil konuların ele alınması bekleniyor.

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