UBP Genel Sektereri Dursun Oğuz:“PM’de değerlendirme yapacağız”

UBP Genel Sektereri Dursun Oğuz, koalisyon görüşmeleriyle ilgili UBP’de resmi bir görüşme olmadığını vurgulayarak, vekiller bazında gayri resmi görüşmeler olabildiğini ancak görevlendirme olduktan sonra partililerin üst düzeyleri ve yetkilileri tarafından gerçek görüşmelerin olacağını söyledi.

Genç TV’de Aysu Basri Akter’in programına katılan Oğuz, 18 Ocak Perşembe günü Parti Meclisi’nin toplanacağını, seçim sonucunu, erken seçim de dahil olmak üzere dünü, bugünü ve geleceği içine alacak tüm konuları değerlendireceklerini söyledi. Partilerde hangi bakanlığın hangi partide olacağına dair yapılan konuşmaların, UBP ile geçerli olmadığını söyleyen Oğuz, partisinde bu yönde bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

“UBP ile görüşmek istemeyenle UBP görüşmez”

“Koalisyon konusunda CTP, TDP, HP’nin görüşleri ortadayken UBP olarak gel bizle hükümet kur diyerek yalvarmayız” diyen Oğuz, CTP ile HP’nin açıklamaları karşında parti olarak bu iki partiye koalisyon görüşmesi için gitmeyeceklerini belirtti. “UBP ile görüşmek istemeyenle UBP görüşmez, gereği de yok zaten. Kalan alternatif değerlendirir olursa olur olmazsa da muhalefette kalır, seçime gidecekse de seçime gider” dedi.

“UBP ile ya da UBP’si hükümet kurulacaksa kurulsun” diyen Oğuz, erken seçimin UBP açısından avantaj olabileceğini ama bu konuda ısrarcı olmadıklarını aktardı.

Teknokrat hükümeti konusunda da şunları söyledi: “Hükümet kurulmadan bakanlık talebi konuşma doğru olmaz. Hükümet kurulduktan sonra konuşulur. UBP vekili ve genel sekreteri olarak parti hükümetinin kurulmasını isterim. Teknokrat kabine UBP’de sanmıyorum. Vekillerin birçoğu geçmişte buna pek sıcak bakmadı bu nedenle UBP’de pek kabul görmüyor”

“Bir partinin genel başkanı o partinin namusudur”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın “UBP ile sorunumuz yok… UBP yönetimi değişirse yeni durumu PM'de değerlendiririz" sözlerine atfen UBP Genel Sekreteri ve milletvekili Dursun Oğuz, “bir partinin genel başkanı o partinin namusudur” dedi.

Halkın Partisinin, UBP ile koalisyon kurmayız şeklindeki açıklamalar ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürün ile ilgili yapılan açıklamaların “etik” olmadığını söyleyen Oğuz, “bir partinin genel başkanı o partinin namusudur” dedi. Oğuz, “21 milletvekili çıkarmış bir siyasi partinin genel başkanıyla ilgili bunları söylemek doğru değil. Bu fikri düşüncesi olabilir belki hedef şaşırtmak olabilir; ‘ben halktan tek başına yetki istedim halk bana yetki vermedi ama ben halka kırgınım, küskünüm kızgınım ama bunları diyemem yada özeleştiri yapamam. Bu olmazsa bu iş olur’ demek doğru değil. Her başkanı hükümet koltuğuna oturacağım diye değiştirmek siyasi ahlakla da bağdaşmaz. Siyasi parti başkanlarının ne zaman gideceği tüzüklerinde bellidir. Demokratik yolla gider, kurultayla gider kurultayla gelir” dedi.