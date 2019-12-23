Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Raporu, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de 2 yıl boyunca sekreter olarak görev yapan Börteçine Baş’ın ihbarsız olarak görevine son verildiğini ve mağdur edildiğini açıkladı.



Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne başvurarak şikâyette bulunmasına rağmen ilgili çalışanın işsizlik ödeneğini alamadığı da belirtilen raporda, Lefkoşa İlçe Sekreteri olarak görev yapan Börteçine Baş’ın mağduriyetine dikkat çekildi.



“Gül ve Erdoğan paylaşımı”

Ulusal Birlik Partisinin 18 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Lefkoşa İlçe Sekreteri olarak çalışan Börteçine Baş’ın sosyal paylaşım sitesinde dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki yayınları nedeniyle işten uzaklaştırıldığına karar verildi.



Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı imzası ile yayınlanan raporda, şu noktaya dikkat çekildi:

“Hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Hem işçi, hem işveren için geçerli olmak koşuluyla, deneme süresini tamamlamış bir işçi için hizmet akdi, hizmet süresi iki yıldan beş yıla kadar sürdüğü durumda bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak beş hafta sonra feshedilebilir.”



5 haftalık tazminat ödenmeliydi

Raporda şu bilgiler de yer aldı:

“Sayın Börteçine Baş, Ulusal Birlik Partisinde takriben 2 yıl 6 ay çalışmıştır. 22/1992 sayılı İş Yasasının 15’inci maddesi tahtında öngörülen hallerden biri sebebiyle işten çıkarıldığı kendisine yazılı olarak bildirilmediğinden işverenin bildirimsiz fesih hakkını kullanmasını gerektirecek bir husus yoktur. Bu durumda 22/1992 sayılı İş Yasasının 12’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) bendinin (ç) alt bendi tahtında Sayın Baş’a işten durdurulacağının, işvereni tarafından işten durdurulmadan beş hafta önce yazılı olarak bildirilmesi veya beş haftalık ihbar tazminatının kendisine verilmesi gerekirdi.”

UBP’de işine son verilen işçinin, o dönemde Çalışma Dairesi’ne yaptığı başvurunun da sonuçsuz kaldığına dikkat çekilen raporda, “işten durdurulma sebebinin resmi olarak Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne bildirilmediği” de ifade edildi.



Daha sonra 3 Haziran 2015 tarihinde, ilgili dönemin Çalışma Dairesi Müdürü İsmail Bayhanlı’nın takibiyle, , Börteçine Baş’ın çalıştığı süreye göre ödenmesi gereken 5 haftalık ihbar tazminatı tutarının ödendiği de rapora yansıdı.



“2011 yılında yapılmış olan bir şikayet, 2015 yılında sonuçlandırmıştır” denen raporda, İyi İdare Yasası hatırlatıldı:

“27/2013 sayılı İyi İdare Yasasının 10’uncu maddesi tahtında İdare yükümlülüklerini makul süre içinde yerine getirir. Konu şikayetin 4 yıl boyunca sonuçlandırılmaması, İdarenin kanunen yapılması gereken bir görevi makul bir gerekçe olmaksızın bu kadar bekletmesi konu İdarenin 4 yıllık ihmalini ortaya koymaktadır ve 27/2013 sayılı İyi İdare Yasasının 10’uncu maddesine aykırıdır.”

Raporda ayrıca şu görüşe de yer verildi:

“Ulusal Birlik Partisi, Sayın Börteçine Baş’ın işine son verildiğini Çalışma Dairesi Müdürlüğü’ne bildirmeyerek 22/1992 sayılı İş Yasasının 7’nci maddesine aykırı davranmış, hem çalışanına hem de Çalışma Dairesi Müdürlüğüne karşı olan yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.”