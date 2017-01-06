Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),UBP-DP hükümetini; tek gündem çözüm ve barış süreci olması gerekirken, kaos yaratarak ve softa şaşırtması yaparak gündemi değiştirmeye çalışmakla, 2016 yılından kalan suçlarını aklamaya çalışmakla suçladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzalı çok önemli iddialar ve sorular barındıran yazılı açıklamada, 2016’da halkın alım gücünün düştüğüne, kurumsal olarak hınç söylemi ve gericiliğin yükseltilerek insanların yaşam tarzının ve toplumsal varlığının aleni olarak tehdit edildiğine vurgu yapıldı.

Çözüm ve barış sürecinin vatan hainliği edebiyatı ile baskı altına alınmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada bu sorunlara cevap verme sürecinde siyasetin sınıfta kaldığına vurgu yapıldı.

UBP-DP hükümetinin ortamı germekle meşgul olduğunu ifade eden Maviş, hükümetin “devlet kaynaklarını kullanarak linç kültürü ve nefret söylemini yaymakta, paramiliter ve faşist duruş sergileyen kitleleri finanse ederek insanları tehdit etmekte” olduğunu öne sürdü.

HÜKÜMETE SORULAR: • DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş ve Kartal Harman’a veya onlarla bağlantılı kişilere okul kantin ihalesi verdiniz mi?

• Mağusa Gazi İlkokulu ve yanındaki şömineli evi birilerine verdiğiniz doğru mu?



DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş ve Kartal Harman’a kantin…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı okulları gezerek “şov” yapmakla suçlayan Maviş, Girne Değirmenlik dağ yolundaki kazanın arkasından yasal olarak ne yapıldığını, Kar-İş’e bağlı okul taşımacılığı yapan kişilere ve şirketlere sözleşme yapılıp yapılmadığını sordu.

Maviş, ayrıca okul taşımacılığı yapan otobüslere neden hala daha ödeme yapılmadığı, saatlerin geri alınmaması ile birlikte yaşanan acı olaydan vicdan azabı duyup duyulmadığı, DP Lefkoşa İlçe Başkanı Rauf Denktaş ve Kartal Harman’a veya onlarla bağlantılı kişilere okul kantin ihalesi verilip verilmediği ve Mağusa Gazi İlkokulu ve yanındaki Şömineli Ev’in birilerine verildiğinin doğru olup olmadığı sorularını yöneltti.

“Berova’nın tüm çabaları düzenin devamı için”

Maviş, Başbakan Özgürgün, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova’nın tüm çabalarının düzenin devamı için olduğunu iddia etti.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Yeni yılın ilk günlerini demokratik, ekonomik ve sosyal açıdan değerlendirdiğimizde, halkın alım gücünün düştüğünü; kurumsal olarak hınç söylemi ve gericiliğin yükseltilerek insanlarımızın yaşam tarzının ve toplumsal varlığımızın “aleni” olarak tehdit edildiğini; çözüm ve barış sürecinin vatan hainliği edebiyatı ile baskı altına alınmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz. Tüm bu sorunlara cevap verme sürecinde ise siyaset sınıfta kalmıştır.

Bizzat UBP-DP Hükümeti ortamı germekle meşguldür. Devlet kaynaklarını kullanarak linç kültürü ve nefret söylemini yaymakta, paramiliter ve faşist duruş sergileyen kitleleri finanse ederek insanları tehdit etmektedirler. Bununla birlikte hibe, rüşvet ihalesiz işler ve teşvik dağıtarak kan ve gözyaşı üzerine kurulmuş saadet zincirini devam ettirmek istemektedirler.

Adanın kuzeyinin tek gündemi çözüm ve barış süreci olması gerekirken, UBP-DP Hükümeti kaos yaratarak ve softa şaşırtması yaparak gündemi değiştirmeye çalışmakta, 2016 yılından kalan suçlarını aklamaya çalışmaktadır.

Sn. Berova okullarımızı gezerek şov yapmaya devam etmekte, sorunların çözümüne yönelik incir çekirdeğini dolduracak bir söz bile edememektedir.