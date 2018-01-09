"UBP-DP-YDP Koalisyonuna sıcak bakmıyorum"

Diyalog TV’de Aytuğ Türkkan’ın programında konuşan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, hükümet senaryolarına yönelik açıklama yaptı, olası bir UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’ne sıcak bakmadığını açıkladı.

Özcafer, seçim sonuçlarına bakıldığında UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nde ‘büyük partiye’ olan tepkinin onlara değil de DP’ye yansıdığının görüldüğünü ifade ederek, “Vatandaşlar, popülist yaklaşımlara zamanla alıştı. Seçmen olarak tam analiz yapmadan, karar verebiliyoruz. Bazen takım tutar gibi siyasi parti tutuyoruz” şeklinde konuştu.

Özcafer özetle şöyle konuştu: Seçimlerin erken olması, istenilen çalışmaların halka yansıtılmadan seçime gidilmesi DP’yi etkiledi. Maliye Bakanlığı’nda yapılan güzel çalışmalar vardı, kimse inkar edemez, görmezden gelemez. Seçim sonuçlarına bakıldığında; ne yazık ki Koalisyon Hükümeti’nde ‘büyük partiye’ olan tepkinin onlara değil de DP’ye yansıdığı görülüyor. Vatandaşlar, popülist yaklaşımlara zamanla alıştı. Seçmen olarak tam analiz yapmadan, karar verebiliyoruz. Bazen takım tutar gibi siyasi parti tutuyoruz. Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda yapılan değişiklikle ilgili birçok beklenti vardı. Siyasi parti gözetmeden, tek tek adayların seçilip, Meclis’e gönderileceği ile ilgili beklenti vardı… Karmalar işe yaramadı, başarısızlıkla sonuçlandı.

Ülkeyi hükümetsiz bırakmak yanlış. Çıkan sonuçtan, memnun olsak da olmasak da her siyasi parti kendi içinde değerlendirmesi yapıyor. Halk bu şekilde görevi takdir etmiştir.

CTP ve HP, UBP ile kesinlikle hükümet kurmayacaklarını söyledi, seçim sonrasında bu açıklamalarını tekrarladı. Açıklamaları nedeniyle onları suçlayamayız. PM’de alınan karar. Geriye kalan UBP-DP-YDP mi? Buna sıcak bakmıyorum. Hükümet döneminde bayağı yara aldığımızı düşünüyorum. Başka türlü hükümet kurma çalışmaları olacaksa sorumluluğu yerine getirme adına atım atmaya hazırız.

Otururlar, sözleşme gibi söz verirler, tamamen topluma yönelik olurlarsa hem istedikleri yasayı geçirirler, hem de topluma faydalı olurlar. Tüm siyasi partileri akli selim olmaya çağırıyorum.

“YSK’ya itirazda bulunduk, sonucu bekliyoruz”

“YDP’nin bir adayının yolsuzluktan dolayı ceza alması, seçim için hazırlanan listede 49 adayın gözükmesi gerekiyordu, 50 aday yer aldı. Biz de dün YSK’ya giderek, itirazda bulundu, YDP’nin 49 adayı olduğunu hatırlattık. Tekrar sayıma gidildi. O çalışma devam ediyor.

YDP’nin vekil adayı sayısı 49 olarak hesaplandığında baraj altı mı kalır, vekil sayısında fark mı olur bilmiyoruz. Herkes bir şeyler söylüyor.”