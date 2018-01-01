UBP Dipkarpaz'ı ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekili adayları ile birlikte Dipkarpaz ve Yenierenköy’ü ziyaret ederek UBP örgüt binalarında vatandaşlara partililere hitap etti.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, bölgenin Karpaz Emirnamesi nedeniyle yatırımdan mahrum bırakıldığını, gelişme ivmesinin sıfıra indirildiğini, bunun asla kabul edilemeyeceği ve adanın en güzel bölgesinin gelişmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Hüseyin Özgürgün söz konusu emirnamenin kaldırılacağının ve bölgede başlayan üniversite yatırımın da hızla tamamlanarak ekonomiye kazandırılacağının sözünü verdi.

Özgürgün “Ucube Karpaz Emirnamesi’nin silinip atılması en büyük hedefimiz, çalışmalarımızı başlattık. Bu emirnameyi ortadan kaldıracağız. Yırtıp atacağız. Bölgedeki üniversite yatırımı da bilindiği gibi başladı. Tüm imkânları zorlayıp bunu da hayata geçireceğiz. Bu bölge için ilk düşündüğümüz işlerden biri” dedi.

UBP Genel Başkanı Özgürgün, emirname yüzünden ülkenin en güzel yerlerinden birinin yatırımsız kaldığı görüşünü ifade ederek, emirnameyi ortadan kaldıracaklarını yineledi.

Bir buçuk yılda önemli işler yapmış bir hükümetin geçmiş dönemini mutlaka tamamlaması için 5 yıllık iktidar dönemine ihtiyacı olduğunu ifade eden Özgürgün, “UBP olarak bu çalışmaları yapmak üzere sizden onay istiyoruz. UBP ve tüm arkadaşlarımız ekip olarak hazırız” diye konuştu.

“2013’te 5 yıl için iktidar dönemi verilen CTP’nin bırakıp kaçtığını, bilahare iki defa hükmet kurup bozduğunu, son dönemde de Türkiye’den den gelen suyu istemediğini ve bu nedenle de denize döküldüğünü, bu yetmezmiş gibi yine Türkiye ile mali protokolü imzalamamak için her yolu deneyip nihayet ülkedeki her kesimin durumunu perişan ettiklerini” öne süren Özgürgün, artık halkın bunlara tahammülü olmadığını belirtti.

“FIFA standartlarında sentetik bir saha projemiz var"

Erenköy örgüt binasında da partililere hitap eden Özgürgün, bölgedeki mutlu ve umutlu tablonun devam edeceğini ifade ederek ellerini taşın altına soktuklarını, her bölgeye ve kesime dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgedeki spor yatırımlarından da bahseden Özgürgün, bölgeye stadyumun yapılacağını daha önce de ifade ettiğini, her şeyin hazır olduğunu ve tamamlanacağını kaydetti.

Özgürgün, “Bu bölgede stadyumun yapılacağını söylemiştim. Her şey hazır, bu saha yapılacak. Yeşilköy’e de halı saha yapılacağını söylemiştim. Kumyalı’ya da tüm bölgeyi kalkındıracak ışıklandırılmış FIFA standartlarında sentetik bir saha projemiz var bunu da gerçekleştireceğiz” dedi.

“Belediye reformu hazır"

Erenköy’e sağlık ocağının bu güne dek düşünülmediğini, bunun Erenköy’e geldiğini ve hizmette olduğunu da hatırlatan Özgürgün, tam donanımlı Karpaz Hastanesi projesinin de bunun arkasından geleceğinin sözünü verdi.

UBP’nin belediye reformunun hazır olduğunu ancak muhalefet nedeniyle geçirilemediğini de sözlerine ekleyen Özgürgün “Erenköy dâhil ülkenin tüm belediyelerini rahatlayacak reform paketimiz de hazır” dedi.