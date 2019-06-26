UBP de, HP de ‘Başkanlık’ istiyor!

Ayşe GÜLER

Başsavcılık’tan gelen, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması talebini inceleyecek özel komiteye yönelik koalisyon ortakları arasındaki ‘sancı’ bitmedi.

UBP ve HP arasında, kurulması ile ilgili uyuşmazlığın yaşandığı özel komitede, bu kez de komite başkan ve başkan vekili konusunda gerilim yaşanıyor.

UBP’li vekiller komite başkanlığının UBP’de olmasını talep ederken, HP’li vekiller de aynı istekte diretiyor.

Hamza Ersan Saner’in yurt dışında olması ve bu konuda uzlaşı sağlanamaması nedeniyle komite iki gündür bir araya gelemedi, resmi süreç henüz başlayamadı.

“UBP’nin başkanlık önerisi, HP’den onay görmedi”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, konunun hükümet ortakları tarafından çözülmesi gerektiğini ifade ederek, yasalara uygun şekilde hareket edeceklerini, iç tüzük neyi emrediyorsa onu yapacaklarını belirtti.

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, HP tarafından ‘komite başkanının UBP’den olmasına’ yönelik önerinin kabul görmediğini söyledi, “Bize güvendiklerini söylüyorlar. Ama bu güveni bize göstermeleri gerekiyor” dedi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ise hükümet ortaklarının ‘dokunulmazlıklarla’

İlgili protokolde söz vermelerine rağmen, eski başkanlarıyla ilgili konunun gündeme gelmesi nedeniyle kendi içlerindeki sürecin yavaş ilerlediğini kaydetti, “Bakanlık alamayan arkadaşlar da nispet olsun diye, mevcut başkana zorluk çıkarmak için bazı şeyler yaptılar. Ancak çözüldüğünü de görüyoruz” şeklinde konuştu.

YENİDÜZEN, komite üyeleriyle görüştü, süreci değerlendirdi.

CTP çekimser…

UBP ve HP arasındaki anlaşmazlık sürerken, CTP’li vekiller bu konuda çekimser tavır sergileme kararı aldı.

Başkan veya başkan vekiline yönelik çekimser oy kullanarak, sorunu hükümet ortaklarının çözmesini bekleyecek.

45 günlük süreç 19 Ağustos’ta başlayacak…

Öte yandan özel komitenin çalışmalarını tamamlaması için gereken 45 günlük resmi süreç ise, 19 Ağustos’ta başlayacak.

7 üyeli komite, bu sürede çalışmasını tamamlayarak, hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunacak.

KOMİTE ÜYELERİ NE DEDİ?

CTP Milletvekili Salahi Şahiner:

“Konuyu, hükümet ortakları çözecek”

“Bu konuyu hükümet ortakları çözecek. Bizim için ikisi de aynı. Polemiklere girmeyeceğiz.

İki parti anlaşıp komite başkanını seçsin. 45 günlük süre 19 Ağustos’ta başlayacak.

Bu süreçte savcılıktan dosya alınacak, incelenecek. CTP olarak, yasalara uygun şekilde hareket edeceğiz. İç tüzük neyi emrederse onu yapacağız. Şu anda dosya var, suç yok. Yargıya havale edilip, edilmeyeceğini titizlikle inceleyeceğiz. Geçen hükümet programında olduğu gibi yolsuzlukların üzerine gidilecek.”

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu:

“UBP’den bakanlık alamayanlar, başkanlarına zorluk çıkardı”

“45 günlük sürecin, 19 Ağustos’ta başlaması için karar alındı. Yazda çalışacağız. UBP’den Ersan Saner yurt dışında… Başkan ve vekil henüz seçilemedi. Ersan bey geldikten sonra seçeceğiz. Başkan ve vekilin kim olacağı ile ilgili bir öneri yok. Toplantıyı Ersan beyin yurt dışından gelmesinin akabinine erteledik. Savcılığın suç unsuru olduğuna dair yazısı var. Daha ileriye götürülmesi için ilgili milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor. Dava okunmadığı konuşulur ama öyle değil. Dava okunur ancak daha ileriye gidebilmek için herhangi bir vekilin dokunulmazlığının kalkması gerekir.

Hükümet protokolünde yazıyor, kişiye özel durum değil. Herhangi bir vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemi geldiğinde, komite kurularak, bunun incelenmesi ve kararın verileceğine dair protokolde yazıyor. Protokolde, geçmiş hükümette de aynı maddeler vardı, bu hükümet döneminde de aynı maddeler var. Hükümet ortağımız, her ne kadar da bu sözü vermesine rağmen, kendi içerisinden bir vekil ve eski başkanları olduğu için ilerlemeleri yavaş oldu. Bakanlık alamayan arkadaşlar da nispet olsun diye, mevcut başkana zorluk çıkarmak için bazı şeyler yaptılar. Ancak çözüldüğünü de görüyoruz.

45 gün içerisinde raporu hazırlamak zorundasınız. Raporda da Savcılıktan gelen suç unsurunun siyasi mi, ciddi bir bulgu mu onu ortaya koyacağız. Genel kurulda tekrar değerlendirilir. Görüşmelerde raporu hazırlayan Savcı ve ilgili kişinin savunması olur. İlgili kişi yerine arkadaşının da savunması olur. Eğer kendini savunmayacaksa, araştırma dosyasında bulgular çok detaylı şekilde yazılmıştır. Bulgular doğrultusunda rapor çıkar.”

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk:

“Bize güvendiklerini söylüyorlar ama bunu göstermeleri gerekiyor”

“Komite kuruldu ancak başkanı seçme yönünde sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda bizim 21 vekilimiz var, hükümetin büyük ortağıyız. Bu nedenle de başkanın bizde olması yönünde beyan yaptık ama HP tarafından bu kabul görmedi. En azından bizimle oturup konuşsalardı ya da en azından bize mantıklı bir sebep söyleselerdi, biz buna onay verirdik. Bu aşamaya gelmesinde bizim büyük bir etkimiz var. UBP istemeseydi, bu komitede konu görüşülmezdi. İyi niyetle davrandık. Bu aşamada niçin başkanın bizden olmasını niçin onaylamadılar? HP başkanının kendisinden olmasını istiyor. Bu kadar iyi niyetli davrandık. Bu yolu beraber yürüyoruz. Bazı konularda da oturulup, konuşulması gerekirdi. Belki de komiteye gitmeden önce oturup, iyi niyetli konuşmak gerekiyordu. ‘Başkanın bizden olmasını istiyoruz, siz ne dersiniz?’ denilebilirdi. Ancak biz komiteye girdikten sonra ‘başkan biz olacağız’ dediler. Bu çok da iyi bir yaklaşım değil. Ben de başkanın bizden olmasına ısrar ediyorum. Bunun kim olacağı önemli değil, ben, Oğuzhan ya da Ersan olabilir. En azından UBP’den biri olmalı. Benim anlayamadığım, Başkan UBP’den olduğunda ne gibi bir sakınca olacak? Bize güvendiklerini söylüyorlar. Ama bu güveni bize göstermeleri gerekiyor. Komitede 3 üyemiz var. Sizin iki üyeniz var. Bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Ersan bey yurt dışında, onun gelmesini bekliyoruz. CTP kanadı, başkanlık konusuna karışmayacağını, çekimser oy kullanacaklarını söyledi. Kendi aramızda halletmemizi istediler. Biz HP ile konuştuk ancak başkanın kendi vekillerinden olmasında ısrarcıdırlar. Özellikle Mesut bey, kendisinin olmasını istiyor. Biz de neden olduğunu sorup, mantıklı sebep söylemelerini istiyoruz. Şimdi başkan biz olacağız diyorlar. Bu emrivakidir… Emrivaki olmasaydı belki anlayış gösterebilirdik ama doğru yaklaşım olmadığı için kabul görmedi. Şu anda ne olacağı belli değil.

Onların kararında bir geri adım var mı bilmiyoruz. Bu karar doğrultusunda önümüzdeki süreci göreceğiz. Benim tahminim Ekim’e kalacağı yönünde…”