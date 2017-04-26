'UBP BORCUNDAN NEDEN KAÇIYOR?'

Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs Türk Hava Yolları’na olan borcunu yeniden gündeme taşıyan eski KTHY çalışanı Tarkan Atakan, “Muhasebeci, bu borcun teyidi ve tahsilâtıyla ilgilenen Şirketler Mukayyitliği’dir diyor. Şirketler mukayyitliği ise topu muhasebeciye atıyor. En sonunda şirketler mukayyitliği UBP’ye 21 Mart tarihinde bir yazı gönderdi, hala cevap bekliyoruz” diyerek, UBP’yi açıklama yapmaya davet etti.

Fehime ALASYA

Eski KTHY çalışanı Tarkan Atakan, Ulusal Birlik Partisi’nin KTHY’ye olan borcunu hala daha ödemediğini belirterek, derhal bir açıklama yapılması gerektiğine değindi, tasfiye sürecinin bur borç nedeniyle sekteye uğradığını açıkladı.



UBP’nin 2000’li yıllarda KTHY aracılığı ile uçak kiraladığı ve bedelini ödemediğini anımsatan Atakan, şirketin alacaklarını toplamakla yükümlü olan Şirketler Mukayyitliği'nin halen daha bu doğrultuda hiçbir adım atmadığından yakındı.

Atakan, KTHY’den kiralanan uçak maliyeti olan toplam 34 bin 179 doların aradan yıllar geçmesine rağmen ödemediğini belirterek, UBP’yi ‘dolandırıcılıkla’ suçladı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen UBP tarafından KTHY’ye ödenmesi gereken borcun hala bekletildiğine değinen Atakan, Şirketler Mukayyitliği’nin, 21 Mart tarihinde, Ulusal Birlik Partisi’ne ‘borcun teyidi’ mahiyetinde bir yazı gönderdiğini kaydederek, “Geçmişte onaylanan bir borcun neden hala teyidi isteniyor? Neden bunu sürekli oyalıyorlar? Nisan 2004'te CTP Milletvekili Sonay Adem, Meclis kürsüsünden söz konusu borcu dile getirmiş, UBP lideri Eroğlu da “Borcumuz borç, kaçtığımız yok” yanıtını vermişti” dedi.

Geçmişte de birçok kez UBP yetkililerine yazı yazılarak bu para talep edilmesine karşı, paranın tahsili gerçekleşmediğini anımsatan Atakan, bizzat kendisinin de yeni dönemdeki yazışmaları takip ettiğini ifade ederek, ne pahasına olursa olsun bu konunun peşini bırakmayacağını belirtti.

“Şahsi merakım doğrultusunda bu işin peşine düştüm ve çözülene dek de bırakmayacağım” diyen Atakan, UBP’yi dolandırıcılıkla suçladı.

Atakan, konuşmasına şöyle devam etti;

“Bu olayın başından beridir takipteyim, özellikle son üç yıldır... Birçok konuda bilgi istedim fakat çok fazla bilgi alamıyordum, konu sürekli kaynatılıyordu bu yüzden özellikle son bir yıldır sadece bu konu üzerine gidiyorum. Şirketler mukayyitliğine bu borcu tahsil veya tadil edilip edilmediğine dair yazılı bilgi isteyen Atakan, konuyu muhasebecinin takip ettiği bilgisi verilir ve xx 21 Mart’tan beridir de cevap bekliyoruz halen daha bir cevap gelmedi. UBP, KTHY nasıl olsa battı düşüncesiyle hareket edip bu bilgiyi vermiyor yoksa bu borcu inkâr mı ediyor? Zamanında UBP Başkanı Sayın Derviş Eroğlu’nun bile mecliste, herkesin önünde kabul ettiği borcu, Sayıştaylık, Başsavcılık ve UBP’nin de zamanında kabul etmiş olduğu borcu neden hala daha ödemiyorlar? Neden açıklama yapmıyorlar?

“Bir ülkenin en büyük partisiyiz diye geçinip bunları yapacaksanız dolandırıcısınız demektir”

Halkın kurumu olan KTHY den hizmet alan UBP, maalesef halkın kurumuna ödeme yapmayıp, zor duruma düşmesine neden oldu. Kime sorsanız şirketin ekonomik krizden battığı söyleniyor, şirket bu şartlar altında nasıl ekonomik krize girmesin? Bir ülkenin en büyük partisiyiz diye geçinip bunları yapacaksanız dolandırıcısınız demektir. Bu paranın ödenmesi önemlidir çünkü tasfiye masasında birikecek ve önceliğine göre dağılacaktır. Ama borçlular bunları ödemekten kaçarsa hiçbir alacaklı parasını alamaz, yedi yıldır halen daha tazminatlarımızı alamadık, faiz işlemiyor, paramız gün ve gün eriyor, günün sonunda hiçbir işe yaramayacak. Bunların yaşanmasını istemiyoruz. UBP’nin bu konuda peşini bırakmayacağız, bu parayı ödesinler veya neden ödemediğini açıklasınlar.

“Hiçbir tehdide mahal vermeyeceğim”

Bunu ne zaman dile getirsem, beni dinleyen kişiler tarafından işimle tehdit ediliyorum. Ben hükümetin partisinde değil, devlette çalışıyorum. Devlet demek UBP demek değildir, bunu herkes bilmeli. Hiçbir tehdide mahal vermeyeceğim. Devlet parası ile yapılan şahsi harcamalar, ceza kameralarının kayıtlarını sildirmeleri yanı sıra bu suçu da parti olarak işliyorlar. Yargıyı sonuna kadar kullanacağız. Sözlerimden de mücadelemden de taviz vermeyeceğim.