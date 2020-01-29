“UBP 6 ayın sonunda görevini yerine getirmezse, İmar Planı hayata geçecek”

İçişleri Bakanı Baybars, “UBP, 6 ayın sonunda görevini yerine getirmezse, toplum içerisinde kabul gören, konsensüs sağlanan İmar Planı hayata geçecektir” dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Kanal T’de Serhat İncirli’nin sunduğu ‘Günaydın Kıbrıs’ programına konuk olarak; Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda açıklamalarda bulundu.

İmar Planı konusunda; İçişleri Bakanlığı, Şehir Planlama Dairesi ve 3 belediye olarak görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Baybars, Başbakan’a sitem etti, şöyle devam etti:

“İmar Planı’nı son noktaya getirdik ama Sayın Başbakan bunu basım evine göndermedi. Uygun görmedi diyemeyeceğim çünkü normalde göndermesi gerekiyordu.”

UBP’nin, İmar Planı konusunda kendi içinde çalışacağını söylediğini belirten Baybars, “Şehir Planlama Dairesi olarak, görüşlerinin ne olduğuna ilişkin kendilerine soru gönderdik” dedi.

Baybars, “UBP, 6 ayın sonunda görevini yerine getirmezse, toplum içerisinde kabul gören, konsensüs sağlanan İmar Planı hayata geçecektir” ifadelerini kullandı.

İmar Planı’nın yürürlüğe girmesiyle ilgili görüş ayrılığına düşen hükümet, bu konuda hukuki boşluk oluşmaması adına geçici bir çıkış yolu üretmiş ve 2019’un son gününe kadar yürürlükte bulunan emirnamenin, 6 ay süreyle yeniden yayımlanmasına karar vermişti.