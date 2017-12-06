U21’lerde zirve mücadelesi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U21 liglerinde mücadele devam ediyor. Cihangir’in liderliğini devam ettirdiği Süper Lig’in yanı sıra Bölgesel Lig Batı Grubu’nda Düzkaya zirvedeki yerini korudu. Doğu Grubu’nda ise liderlik el değiştirdi. Dumlupınar ile Maraş elde ettikleri galibiyetlerle maç fazlası ile ilk sırayı paylaştı.

U21 Süper Lig

Y.Boğaziçi – Cihangir: 1-3

Ozanköy – Türk Ocağı: 0-1

Merit A. Yeşilova – Baf ÜY: 2-6

GAÜ Çetinkaya – Lefke: 9-0

K.Kaymaklı – Gençler Birliği: 0-0

Yalova – G. Gücü: 1-3

Doğan TB – Mağusa TG: 2-0

Binatlı – Yenicami: 0-7

U21 Doğu Grubu

Dumlupınar – Mesarya: 5-0

Kaya Mehmetçik – Maraş: 1-2

Çanakkale – Mormenekşe: 2-3

Akova Vuda – Dipkarpaz: 1-2

Gaziköy – Görneç: 4-4

U21 Batı Grubu

Gönyeli – Göçmenköy: 2-0

Girne HE – Denizli: 2-1

Hamitköy – Lapta: 3-2

Düzkaya – Bostancı Bağcıl: 4-2

Karşıyaka – Doğancı: 1-1

Gol Krallığı

14 Gol: Hasan Celil Evren (Yenicami)

13 Gol: Ahmet Kara (G.Birliği)

12 Gol: Akın Yıldırım (G.Gücü)