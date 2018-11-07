U21’ler LTTFF ile karşılaşacak

KKTC U21 Milli Takımı ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması 14 Kasım Çarşamba günü Cumhuriyet Kupası’nda karşı karşıya gelecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı himayelerinde gerçekleşecek karşılaşma saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Teknik heyet belirlendi

Her yıl düzenlenen Cumhuriyet Kupası öncesi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) teknik heyetini de duyurdu. Buna göre U21 Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü Hüseyin Aşkın Kınacı, yardımcılığını Hüseyin Kızmazoğlu, kaleci antrenörlüğünü de Hüseyin Mertol yapacak.

Kadro

Karşılaşma öncesinde teknik heyet KKTC U21 Milli Takımı’nın kadrosunu da açıkladı. Kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Dursun Cem Ateş (DTB), Tuğcan Aksulu (Cihangir)

Defans: Emre Soytürk (Trabzonspor), Mejdi Direniş (M.A. Yeşilova), Yasin Açıkel (Yenicami), Zihni Temelci (Binatlı), Doğukan Ateş (Osmaniyespor), Batuhan Calban (Çetinkaya), Burak Karabacak (Yonpaş Dumlupınar)

Orta saha: Doğan Işıker (Cihangir), Mustafa Salk (M. A. Yeşilova), Zihni Temelci (Yenicami), Hasan Akkuyu (Hamitköy), Berk Kaya (G.Birliği), Doğukan Altuntaş (TOL), Osman Şanverdi (K.Kaymaklı), Uvanç Recaioğlu (Çanakkale), Ali Savaşan (DTB)

Forvet: Kadir Çetinkaya (Göçmenköy), Ahmet Kara (G.Birliği), Ali Avcısoyu (TOL)

Teknik Direktör: Hüseyin Kınacı

Yardımcı Antrenör: Hüseyin Kızmazoğlu

Kaleci Antrenörü: Hüseyin Mertol

Malzemeci: Lemi Ertüz-Celal Avşar

İdari Menajer: Mehmet Avcı