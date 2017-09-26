U21’ler gollü başladı

U21 Süper Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları tamamlandı. Oynanan sekiz karşılaşmada takımlar 35 kez fileleri havalandırdı.

İlk haftayı Yeni Boğaziçi averajla lider tamamladı. Lefke deplasmanına konuk olan Y.Boğaziçi, Kürşat Ramazan’ın hat-trick yaptığı maçı 6-0’lık skorla kazandı. Haftanın en gollü karşılaşması ise Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı arasında oynandı. Toplam 10 golün atıldığı maçı Ülkü Yurdu 6-4’lük skorla kazandı. İskele’de Gençler Birliği’ne konuk olan Yalova rakibini 4-2 yenerken, Küçük Kaymaklı G.Gücü karşısında geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

Haftanın dikkat çeken maçında Yenicami konuk olduğu Mağusa Türk Gücü maçını 2-1 kazanarak lige iyi bir başlangıç yaptı. Cihangir U21’leri de konuk olduğu Türk Ocağı deplasmanından tek gollü bir galibiyetle ayrıldı. Ligde ilk hafta iki karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Merit Alsancak Yeşilova ile Doğan Türk Birliği’nin 2-2’li skorla berabere kaldığı haftada, GAÜ Çetinkaya konuk ettiği Ozanköy ile son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

SONUÇLAR

Mağusa TG – Yenicami: 1-2

K.Kaymaklı – G.Gücü: 2-1

Baf ÜY – Binatlı: 6-4

Lefke – Y.Boğaziçi: 0-6

Türk Ocağı – Cihangir: 0-1

Merit A. Yeşilova – Doğan TB: 2-2

G.Birliği – Yalova: 2-4

GAÜ Çetinkaya – Ozanköy: 1-1

GOL KRALLIĞI

3 Gol: Ramazan Kürşat (Y.Boğaziçi)

2 Gol: Ahmet Kara (G.Birliği), Ali Duran, Doğan Ertürk (Baf ÜY), Mehmet Ali Avunç (Binatlı), Nurican Taliman (Yalova)