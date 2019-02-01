U17’ye Ülkü Yurdu imzası

U17 Ligi finalinde Yenicami’yi geriden gelerek mağlup eden Baf Ülkü Yurdu şampiyon oldu

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: İsmail Egeli, Serkan Başkaya, Mehmet Kazım Ünal

BAF ÜY: Mehmet Güzel, Mehmet Eren Doğan, Ahmet Topaloğlu, Fevzi Çoktan, Cemal Zurnacı, Ömer Ulaş, Uğurcan Karşılı, Aytan Özsusuzlu (Dk.80 Vedat), Mustafa Çağlar (Dk.80 Yusuf), Hasan Bucak, Hüseyin Yemcioğlu

YENİCAMİ: Furkan Ataş, Berkem Aydınöz, Saadettin Özinançlı, Doğukan Özdiken, Mehmetali İlkbahar, Umut Baturay, Ada Eseller, Muhittin Öztürk (Dk.75 Asrın), Koray Özteknik (Dk.68 Mustafa Çil), Özgür Aksay (Dk.61 Musacan), Eran Çelik (Dk.11 Eray)

GOLLER: Dk.62 Mustafa Çağlar, Dk.78 Ömer Ulaş (BÜY) - Dk.51 Eray (Yenicami)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Ligi’nde şampiyon Baf Ülkü Yurdu oldu. U17 Ligi finalinde Yenicami karşısında 1-0 geriye düşen Baf Ülkü Yurdu bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Yenicami karşılaşmada 51’inci dakikada Eray ile öne geçti. Bu gole Baf Ülkü Yurdu 62’nci dakikada Mustafa Çağlar ile yanıt verdi. Baf Ülkü Yurdu’na kupayı getiren gol 78’inci dakikada Ömer Ulaş’tan geldi.

Karşılaşmanın ardından düzenlene törenle takımlara kupa ve madalyalarını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ile Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu verdi.