U17’lerde çekişme sürüyor

KKTC Hentbol Federasyonu’nun Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu destekleriyle organize ettiği Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Liglerinde maçlar devam ediyor.

Kadınlar ve Erkekler U17 Liglerinde Ocak ayı maçları tamamlanırken, kadınlardan Şahlanspor, erkeklerde ise Yükseliş hentbol takımları liglerinin zirvesinde yer alıyor.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Kızlar Liginin üçüncü hafta maçlarında UKÜ, rakibi DİGEM’i 31-21 mağlup ederken, Şahlanspor ise DİGEM karşısında 33-17 ile galip gelerek ligin zirvesindeki yerini korudu. Ligde 4’er maçı bulunan Şahlanspor ve DİGEM takımları UKÜ ile YDÜ arasında oynanacak maçların neticelerine bekleyecek.

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol U17 Kızlar Liginde ise Yükseliş takımı önceki akşam MGA karşısında aldığı 34-9’luk galibiyetle liderliğe yerleşirken, ligde 2’şer maçı bulunan YDÜ, UKÜ ve Serdarlı takımlarının bu hafta yapacakları karşılaşmalar ligi daha da şekillendirecek.

Fotoğraf: Cemil GARİP