U17’de finale doğru

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U17 Ligi’nde final için geri sayım başladı. Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami takımlarını karşı karşıya getirecek olan U17 Ligi finali 31 Ocak 2019 Perşembe günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma 18.00’de başlayacak. Bu maçın ardından 2018-2019 U17 Ligi şampiyonu belli olacak.

U17 Ligi’nde bu sezon 18 takımın mücadelesinde adını son iki takım arasına yazdıran Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami takımları şampiyonluk için mücadele edecek.

Baf Ülkü Yurdu’nun final yolculuğu

KTFF U17 Ligi A Grubu’nda mücadelesine başlayan Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu grup maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Lige 1-0’lık Binatlı galibiyetiyle başlayan kırmızı yeşilli ekip 2. haftada Doğan Türk Birliği’ni 3-1 mağlup etti. Ardından oynadığı Yalova karşılaşmasını 6-1 kazanan Baf Ülkü Yurdu; ligdeki ilk puan kaybını 1-1’lik Düzkaya maçıyla aldı. Güzelyurt ekibi ilk devrenin son maçında Türk Ocağı’nı 1-0 mağlup ederek ilk devreyi lider bitirdi.

İkinci devreye ezeli rakibi Binatlı ile 2-2 berabere kalarak başlayan Baf Ülkü Yurdu; ardından Doğan Türk Birliği’ni 7-1, Yalova’yı da 11-0 gibi farklı skorlarla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. İlk devrede puan kaybı yaşadığı Düzkaya’yı bu kez 4-0’la geçen Güzelyurt ekibi grubun son maçında Türk Ocağı’nı 3-2 mağlup ederek lider olarak grubunu bitirdi.

Çeyrek Final’de güçlü Yonpaş Dumlupınar ile eşleşen Baf Ülkü Yurdu takımı rakibini ilk maçta kendi evinde 2-1 mağlup ederken, ikinci maçta da 4-3 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı Final mücadelesinde Lefkoşa’nın köklü kulübü Çetinkaya ile karşılaşan Güzelyurt ekibi ilk maçı sahasında 1-0 kazandı. İkinci karşılaşmaya bazı sebeplerden dolayı çıkmayan rakibi karşısında 3-0 hükmen kazanan Baf Ülkü Yurdu adını finale yazdıran ilk ekip oldu.

Yenicami’nin final yolculuğu

KTFF U17 Ligi C Grubu’nda mücadeleye başlayan başkentin siyah beyazlı ekibi Yenicami, finaldeki rakibi Baf Ülkü Yurdu gibi yenilmeden finale geldi. Lige Küçük Kaymaklı ile 1-1 berabere kalarak puan kaybıyla başlayan Yenicami takımı, ikinci haftada ezeli rakibi Çetinkaya’yı 1-0 mağlup etti. Daha sonra Merit Alsancak Yeşilova karşısında 3-0 galip ayrılan siyah beyazlı ekip Yılmazköy karşısında 12-0 galip geldi ve ligdeki en farklı galibiyetlerinden birini aldı. Yenicami ilk devrenin son maçında Gönyeli ile 2-2 berabere kaldı.

İkinci devreye ilk devre puan kaybı yaşadığı Küçük Kaymaklı’yı 2-1 mağlup ederek başlayan başkent temsilcisi, Çetinkaya ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 8. haftasında Merit Alsancak Yeşilova’yı 5-0 mağlup eden Yenicami, ardından Yılmazköy ile çıktığı maçtan 14-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Yenicami grubun son karşılaşmasında Gönyeli’yi 2-0 mağlup ederek lider olarak gruptan çıktı.

Çeyrek Final’de ligin sürpriz ekibi Düzkaya ile eşleşen Yenicami takımı, Girne ekibini ilk maçta deplasmanda 2-0 mağlup ederek ikinci maç için avantaj yakaladı. İkinci maçta da aynı skorla rakibini yenen Yenicami adını Yarı Final’e yazdıran takım oldu. Yarı Final maçında rakip K-Pet Süper Lig’de de kıyasıya bir rekabete girdiği Mağusa Türk Gücü oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmalar sonucunda Yenicami ilk maçta sahasında rakibiyle 1-1 berabere kalarak avantajını yitirse de, ikinci maçta rakibini Mağusa’da 1-0 mağlup etti ve finale kaldı.

BÜY daha fazla galibiyet aldı

Finalist Baf Ülkü Yurdu final yolculuğunda oynadığı 14 karşılaşmadan 12’sinden galibiyetle ayrılmayı başarırken 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte rakip filelere 49 gol gönderen Güzelyurt ekibi kalesinde 12 gol gördü.

Yenicami kaleyi gole kapattı

Bir diğer finalist Yenicami ise final yolculuğunda oynadığı 14 maçın 10’undan galibiyet elde etti. 4 karşılaşmadan beraberlik çıkaran siyah beyazlı ekip finaldeki rakibi Baf Ülkü Yurdu gibi rakip filelere 49 gol gönderdi. Yenicami 14 maçta kalesinde sadece 6 gol gördü.