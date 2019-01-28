U17’de BÜY – Yenicami finali

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Ligi’nde finalin adı Baf Ülkü Yurdu – Yenicami oldu. Yarı final rövanş maçında Mağusa Türk Gücü’ne konuk olan Yenicami, rakibini Canbulat Stadı’nda oynanan karşılaşmada tek golle yenerek ilk maçta elde ettiği 1-1’lik skorun ardından final vizesi aldı. Diğer yarı final mücadelesinde Çetinkaya daha önce Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağı rövanş maçına çıkmayacağını açıkladığı için maç oynanmadı. Çetinkaya’nın hükmen mağlup sayılmasının ardından finalin adı Baf Ülkü Yurdu – Yenicami oldu.

Final Perşembe günü

U17 Ligi’nde Baf Ülkü Yurdu – Yenicami final karşılaşması Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Atatürk Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak.